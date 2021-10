Cada vez más jóvenes eligen ser responsables detrás del volante

Estar detrás del volante y salir a las calles es una actividad que requiere de gran compromiso. En la ciudad hay cada vez más jóvenes que optan por hacerlo con responsabilidad. Esta semana, cerca de cien adolescentes que participaron de "Mi licencia a los 17", una iniciativa que impulsan el Municipio y la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), recibieron su carnet gratuito, luego de aprobar instancias teóricas y prácticas, y están listos para circular en regla.

El ciclo de capacitaciones sobre seguridad vial comenzó hace unos meses e incentivó a que 800 chicos y chicas se inscribieran. El martes otorgaron las primeras cincuenta credenciales y este viernes continuaron con la otra mitad.

Agustín Oga, uno de los asistentes, destacó la importancia de que sus pares aprendan sobre la temática. “Creo que es muy bueno porque en la ciudad vemos que hay muchas personas mayores que hacen lo que quieren: no respetan las normas o los semáforos. En mi caso, aprendí sobre qué significan las señales de tránsito, no sabía que había tantas”, dijo. El muchacho contó que aprendió a manejar a los 14, pero que ahora lo podrá hacer formalmente. “A mí me sirve un montón porque mi mamá tiene problemas para trasladarse y yo me encargo de llevarla y traerla; ahora puedo hacerlo bien”, sostuvo.

Para Jerónimo Alcaraz, quien recibió su carnet a principios de la semana, consideró que lo más importante es poder replicar lo que aprendió en el curso con personas de su misma edad. “He viajado en ocasiones con amigos que no saben lo que hacen o que no toman dimensión de algunas cosas, como poner la luz de giro o activar la baliza. Entonces está bueno tener estos conocimientos para poder remarcarlos”, reflexionó.

Los tutores y tutoras de los jóvenes que se anotaron a “Mi licencia a los 17” también celebraron la propuesta. Vanina Hernández, mamá de Tomás Longone, opinó: “Me gusta que pueda acceder a algo así, pero igualmente le recomendamos que salga con cuidado y que maneje con precaución. La seguridad al volante es muy importante y necesaria para que no haya que lamentar hechos graves. Y sobre todo que sea algo que aprendan de chicos”, expresó. A su vez, su hijo destacó la chance de hacerlo de forma gratuita y antes de los 18. “Hay personas que no pueden pagarse el carnet y necesitan usar el auto, por eso me pareció que había que aprovecharlo. Sobre todo porque no tenemos que esperar un año más. La verdad que me pareció una excelente idea”, mencionó.

En las próximas semanas continuarán con la entrega de las tarjetas. Y aunque la convocatoria cerró por este año, planean lanzar una nueva en 2022. “En esta primera experiencia hemos superado las expectativas, especialmente porque requiere de muchos factores llevar adelante un programa de esta naturaleza que tenía como foco principal la seguridad vial, una temática muy sensible para nuestra ciudad”, señaló Melisa Persa, secretaria general de la UPrO.

Diego Ochoa, secretario de Gobierno del Municipio, indicó que evalúan sumar las capacitaciones para los conductores y conductoras de motocicletas. “En esta etapa inicial del programa, las licencias fueron para automóviles. Montamos una pista en la Universidad de Oficios que estaba preparada para este tipo de transporte y la complejidad de esto hizo que solo participaran autos. Seguramente vamos a incorporar la opción para ciclistas, sobre todo porque sabemos que es una problemática que permanece en la ciudad, si bien lo hemos podido corregir con el tiempo, creemos que es necesario”, aseveró el funcionario.