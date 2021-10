Golf: Valentino Bick demostró su calidad en Estados Unidos

A casi un mes y medio de su llegada a Estados Unidos, Valentino Bick sorteó con éxito el primer paso que había ido a buscar: ganar un torneo universitario de golf. Contra todo pronóstico, ya que está en proceso de adaptación, el alumno y jugador de la prestigiosa casa de estudios de Carolina del Sur, la Columbia International University, selló su tercera presentación con 141 golpes (3 bajo par), que le dieron el primer puesto del certamen jugado en la Universidad Saint Andrews, en Carolina del Norte.

"La verdad es que mi primer triunfo en Estados Unidos fue un momento muy lindo. Lo viví con mucha alegría. Creo que fue una recompensa al esfuerzo que hago y al tiempo que paso dedicándome a esto", comentó a El Diario de la República el golfista villamercedino, quien cerró el primer día de competencia en el poblado de Wagram con 70 golpes (2 bajo par) y el segundo con 71 (1 bajo par).

"En el día de práctica se decía que había buenos jugadores y cuando los vi tirar pelotas, me di cuenta de que era cierto. Pero bueno, eso me ayudó a tener un poco más de inspiración y confianza. Se vio que podía jugar mejor que ellos y terminar ganando. Muchas veces uno ve que no puede tener ese nivel y hay que darse cuenta que sí se puede; eso me lo demostré yo mismo en este torneo", señaló.

Valentino, quien viajó a Estados Unidos con una beca de estudio, sueña con convertirse en profesional. Quiere jugar en el PGA Tour.

Valentino, de 18 años, se sumó a la CIU (siglas en inglés de la universidad) a mediados de agosto, con la intención de progresar como jugador y conseguir el diploma de la Licenciatura en Gestión Deportiva, carrera con la que comparte su pasión en suelo estadounidense.

"Mi día a día es muy agitado. Tenemos días que nos levantamos a las 7 y días que lo hacemos a las 5, porque tenemos gimnasio a las 6. Entonces, mis días se basan en ir al gimnasio, tener clases por la mañana hasta el mediodía y después, entrenar todas las tardes. Cuando vuelvo me pongo al día con las tareas de la facultad. Por suerte el estudio va bien; la cosa es organizar el tiempo y hacer lo que los profesores te piden para no atrasarte y perder notas", contó.

El nivel es muy parejo y lo que define por ahí un torneo es quién se levantó mejor, quién jugó mejor golf ese día (Valentino Bick)

En cuanto a la adaptación, Valentino, con una fuerte tradición familiar en el golf, manifestó: "Por suerte me pude adaptar rápido al ritmo de vida. Es una vida muy diferente, que arranca muy temprano a la mañana y te vas a dormir bastante tarde; como dije, a veces me levanto a las 5 y me voy a dormir a las 23. Entonces son jornadas muy largas, de mucha información y movimientos, con costumbres que nosotros no tenemos, como almorzar a las 11:30 y cenar a las cinco de la tarde. Nunca pensé que iba hacer eso, cosas a las que solo te vas acostumbrando".

Bick, quien a futuro busca dar el salto y ser profesional, es un jugador exigente, muy meticuloso en los detalles y con un talento increíble. Él busca aprender y crecer, y por eso eligió seguir su camino fuera de Argentina. "En este tiempo en la parte golfística mejoré mucho mi técnica, mis resultados, la forma de pensar y de manejar estrategias en la cancha, lo cual hace que esté jugando mejor y haciendo menos golpes. Y lo que he aprendido fuera del golf es que todo lleva su tiempo de adaptación. Cada uno va a tener su momento algún día y la única forma de mejorar es poniendo lo mejor de sí mismo todos los días, uno tras otro; tratar de ser mejor persona, mejor jugador y si crecemos en nuestra vida cotidiana, vamos a crecer en el golf también", expresó el sanluiseño.

Sin chances para jugar el Campeonato Nacional, dado que el equipo no clasificó, Valentino ya prepara la temporada que viene, en la que intentará encontrar su mejor versión y sumar nuevos trofeos a las vitrinas de la Universidad de Carolina del Sur.