Bick, un golfista que sueña con abrirse paso en Estados Unidos

Valentino Bick está listo para dar el gran paso. El talentoso golfista villamercedino, cuyo objetivo es convertirse en profesional, se sumará el próximo 14 de agosto a la prestigiosa Columbia International University (CIU), casa de estudio estadounidense —en el estado de Carolina del Sur— en la que seguirá gracias a una beca la Licenciatura en Gestión Deportiva, al mismo tiempo que desarrolla la disciplina que más lo apasiona. La idea es obtener un diploma y jugar al golf, adquirir nuevos conocimientos para un día poder soñar con los grandes torneos internacionales.

"En 2018 empecé a tomarme un poco más en serio el deporte, así que me metí en una academia de alto rendimiento en Córdoba; viajaba todos los fines de semana para entrenar. Ya en 2019 firmamos con mi profesora para que sea mi representante y enviamos algunos mails a los seleccionadores. De las universidades que había quedaron tres. Dos mucho no me convencieron y una siempre estaba atenta a mí. Entramos en confianza y me pidieron muchos datos académicos y deportivos, y cuando terminamos de cerrar todo firmamos con ellos", recordó el joven de 18 años.

Con una fuerte tradición familiar en la disciplina, Valentino sabe que está frente a la oportunidad de su vida. Y que uno de los caminos para vivir del golf es irse lejos de casa. "Si uno se quiere dedicar a esto no le queda otra que irse. Acá no hay la misma competencia. Allá tenés circuitos para todos los niveles y canchas con más variedades", aseveró.

"La única forma de pagar una universidad así es encontrar una beca. Yo la voy a representar en los diferentes torneos que juegue, pero también voy a devolverle con estudio todo lo que me da", comentó el villamercedino.

Con una fortaleza mental que lo diferencia del resto de los jugadores de su edad, Valentino sostiene que el golf no solo es "caminar y pegarle a la pelotita". Para él hay varios factores determinantes a tener en cuenta a la hora de encarar los hoyos.

"Realmente es para mí de los deportes más difíciles del mundo. Uno tiene que tener la misma potencia en los 18 hoyos. Hay que estudiar las canchas, ver las distancias, cómo juegan los vientos, la temperatura y el tipo de pasto. Es un trabajo bastante grande en donde tenés que pensar hasta el más mínimo detalle", explicó.

Bick se pasa muchas horas a la semana practicando sus golpes. Es meticuloso, paciente y tiene una cuota alta de confianza, características que lo ubican como uno de los golfistas jóvenes con mayor proyección en la provincia; y en el camino correcto hacia el final de la meta: el PGA Tour.

"Mis objetivos son como una escalera y el escalón más alto es el PGA Tour. Es el más grande y no cualquiera llega. Ahora lo principal es terminar los cuatro años de facultad, jugar como amateur y cuando finalice ver en qué posición estoy. Si me conviene seguir como amateur un tiempo más o pasarme a profesional", cerró Valentino, próximo a comenzar una etapa imborrable en su vida.