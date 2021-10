Fabricio Salas: "Estar en la elite del básquet es un plus"

Tras su estreno en Córdoba en la primera burbuja del Súper 20, Riachuelo dejó en claro que no desembarcó en la Liga Nacional de Básquet para cumplir un papel de reparto. Con la conducción de Fabricio Salas, el equipo riojano salió decidido a no pagar derecho de piso y confirmó todo lo que venía insinuando durante la pretemporada, con un balance de 3 triunfos y 2 derrotas. Mañana, en Santiago del Estero, se pondrá en marcha la segunda burbuja y la misión del "Eterno" será alcanzar la clasificación al Final 8 del certamen.

"Más allá de que terminamos con un récord positivo, lo importante es que fuimos competitivos en los cinco juegos. Por momentos se vio al equipo con la identidad de juego que estamos buscando; mostramos actitud, carácter y mucha energía. Debemos continuar paso a paso construyendo el equipo. Disponemos de buenos jugadores, lo cual acelera los tiempos, pero somos conscientes de que aún nos falta trabajo y mucho por mejorar", comentó el DT mercedino a El Diario de la República.

El domingo, en Santiago del Estero, Riachuelo comenzará a jugar la segunda burbuja ante Instituto de Córdoba.

En Córdoba, Riachuelo entregó una buena imagen. Les ganó a Oberá (87-79), Regatas (92-90) y Comunicaciones (92-85); mientras que perdió contra San Martín (67-65) y La Unión de Formosa (79-74). Estos resultados lo dejaron en la difícil Conferencia Norte 1 igualado con Quimsa y Atenas, y por debajo del invicto Instituto (5-0) y Olímpico de La Banda (4-1).

La receta del conjunto riojano, que es sensación, se basa en la consistencia en ambos rincones de la cancha. Su pilar es su juego defensivo, en tanto que en la ofensiva ocupa el sexto lugar del Súper 20, con un Eric Flor encendido que promedió 25,4 puntos por partido.

"Estoy muy conforme con el equipo que armamos. Hay que destacar el excelente trabajo que hizo la dirigencia para confirmar a cada uno de los jugadores. Tenemos un mix de juventud y experiencia, jugadores que entienden el juego, que están comprometidos con y para el equipo. Eric es sinónimo de talento, uno de los mejores jugadores que hay en el país. Busco que él sea quien genere juego, nos brinda muchas soluciones ofensivas, anota con facilidad y puede hacer jugar a los compañeros. Se siente cómodo con ese rol y está haciendo un gran trabajo; hoy es el goleador del torneo", resaltó Salas.

Riachuelo abrirá mañana la segunda etapa de la competencia frente a Instituto (a las 19), mientras que el martes jugará contra Atenas, el miércoles con Olímpico y el viernes ante Quimsa.

El mercedino, que buscará llegar al Final 8, hace su primera experiencia como DT en la LNB. Siente orgullo y felicidad, y sostiene con firmeza la idea de seguir creciendo. "Todos los desafíos que se me presentan los tomo con mucha responsabilidad, pero estar en la elite del básquet es un plus. Hoy me toca estar en un lugar privilegiado, donde están los mejores entrenadores y los mejores jugadores, pero eso no va a cambiar mi deseo de seguir aprendiendo y mejorando día a día", cerró.

