Estefanía González, ante su gran chance mundialista

La palabra imposible no existe en el diccionario de Estefanía González. La puntana, que en 2013 tuvo un accidente y producto de ello le amputaron una pierna, fue medalla de plata en el Nacional de Parapowerlifting y fue convocada para el Mundial de Georgia, que será del 22 de noviembre al 10 de diciembre. “Yo siempre voy en busca de todo, estoy más que contenta con el resultado, feliz de traerme la presea de plata. Tengo mucho que aprender y mejorar dentro de esta disciplina, esta fue mi segunda competencia y las dos veces salí subcampeona. Estoy más que agradecida y con todas las ganas de seguir creciendo”, comenzó diciendo Estefanía.

Es nueva en la disciplina. Hace un año empezó con esta actividad. Un profesor le dijo que tenía condiciones para el powerlifting, y en plena pandemia se animó. Al poco tiempo de practicarlo llegaron las competencias, con ellas los resultados, y se quedó en esta disciplina, que la tendrá como representante argentina en una cita mundialista. “Al Mundial de Georgia voy en busca de hacer la marca que necesito para clasificar a los Juegos Parapanamericanos —necesita levantar 62 kilogramos—. Voy a asegurar esa marca y todo lo que venga después respecto de levantar peso es ganancia”.

Sabe lo que es competir a nivel internacional. Fue medalla de oro y de plata en Parajiujitsu en Brasil. Es abonada a los podios. Es una laburante incansable que nunca se da por vencida y va tras sus sueños.

Es muy apegada a los entrenamientos. Sabe que para progresar y estar más cerca de alguna medalla se necesita mucho trabajo. Entrena tres horas diarias en un solo turno; ella dice que debería hacerlo en doble jornada, pero no le dan los tiempos por su obligación laboral —trabaja de empleada administrativa en la Secretaría Contable del Poder Judicial de San Luis—.

Estos logros de Estefanía son por su enorme esfuerzo y por el apoyo de la familia. Su hija Georgina (11 años) es su principal fan. Mamá Juana y papá Raúl siempre están al pie del cañón y están en todos los detalles. “Mi familia tiene que ver todo en esto, siempre me apoyaron y alentaron a buscar mi mejor versión después del accidente. Mi hija lo es todo para mí. Cada vez que estoy bajo la barra siento que ella está levantando conmigo”.

Dice que el deporte le salvó la vida. Después del accidente se aferró a una disciplina para mantener la cabeza ocupada. Se abrazó fuerte a una actividad que le diera esa fuerza que necesitaba para seguir adelante. Nunca bajó los brazos. Seguramente hubo momentos de debilidad, pero ahí salió esa garra que tiene Estefanía, para no decaer y saber que la vida continuaba. “Lo que me pasó significó una nueva manera de verme a mí misma y al nuevo cuerpo que tenía. En el deporte encontré pasión, compañerismo, y por sobre todo, un disfrute impresionante”, aseveró.

El Mundial de Georgia está a la vuelta de la esquina. Falta poco para la gran cita. No ve la hora de que llegue el momento. Sabe que la empresa es complicada, pero no imposible. No hay imposibles en la vida de Estefanía. Solo mira para adelante. Quiere seguir progresando y aprendiendo. Hace ocho años recibió un duro golpe, pero no fue ni es impedimento para seguir intentándolo. La voluntad, la pasión y el amor que le pone a lo que hace son un fiel reflejo de que es una luchadora, y ese temple que tiene la va a llevar a seguir consiguiendo logros en lo que se proponga, no solo en el deporte.