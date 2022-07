Estefanía González logró la plata con un corazón de oro

Estefanía González volvió a hacer historia. La puntana fue medalla de plata en Estados Unidos. Ganó la primera presea Panamericana en la historia de Argentina en parapowerlifting (levantamiento de potencia), categoría hasta 61 kilos de peso corporal. Levantó 62, 66 y 67 kilos en tres intentos válidos, para un total de 195 kilogramos. La suma de esos tres intentos positivos la llevaron al segundo lugar del podio y también le permitieron ser reconocida con mención de Good Lift (buen levantamiento): solo la recibieron dos deportistas de su categoría.

Este logro en Texas le abre puertas y la acercan al sueño olímpico. Es cierto, necesita levantar entre 6 y 12 kilogramos más para posicionarse entre las mejores 15 del continente y así soñar con los Juegos.

Después de sufrir la amputación de su pierna izquierda por encima de la rodilla tras un accidente de tránsito en 2013, su marca registrada fue la superación. Y desde Estados Unidos, mientras preparaba las valijas para el regreso, se hizo un tiempo para hablar con El Diario de la República.

—¿Qué significa esta medalla para vos?

—Mucho, porque es algo que no me lo esperaba, venía a buscar una marca para clasificar a Santiago, y me encontré con esta medalla de plata que fue una cachetada de realidad para demostrarme que voy por el buen camino.

—¿Cómo fue el camino para llegar a esta competencia?

—Tuve que competir el año pasado en el Mundial de Georgia, donde me presenté con la Selección Argentina, hice mi debut, me posicioné entre las veinte mejores del mundo, mejoré mi ranking y eso me abrió las puertas para este certamen.

—¿Qué imágenes se te cruzaron cuando estabas en el podio?

—No entraba en mí de tanta alegría que tenía. Estaba muy sorprendida. Disfruté tanto ese momento. Pensaba mucho en mi hija que estaba lejos.

—¿Qué significa este deporte en tu vida?

—Es un poco esto de verme a mí en el esfuerzo y sacrificio que uno hace como deportista para poder lograr los objetivos.

—¿Practicaste otras disciplinas?

—Hice parajiujitsu, lo hice siete años. Fui subcampeona latinoamericana y del mundo, pero luego me metí en el parapowerlifting y ya me quedé acá.

—¿Tu mayor virtud?

—La perseverancia y el coraje para poder lograr y seguir en busca de lo que quiero.

—¿Un sueño?

—Llegar a un Juego Paralímpico. Ese es mi objetivo y a lo que estoy apuntando.

—¿Cómo es un día tuyo?

—Me levanto a la cinco y media de la mañana, hago el primer desayuno, levanto a mi hija y me voy a trabajar hasta las 14. Salgo de trabajar, la busco a mi hija, la llevo a entrenar y yo voy a entrenar, en el medio puede que tenga psicólogo, nutricionista y kinesiólogo. Salgo de entrenar, paso a buscar a mi hija y nos vamos a casa. Y al otro día la rutina es la misma.

—¿Cuánto tiempo le dedicás al entrenamiento?

—Entreno de lunes a viernes, una hora y media aproximadamente, no más de eso porque mi profesor Facundo Collova considera que practicar más que eso es tiempo perdido, porque el cuerpo tiene cierta capacidad igual que la mente.

—Completame la frase, Estefanía es....

—Valiente.