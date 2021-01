Estefanía González tiene la celeste y blanca tatuada

Estefanía González sigue demostrando que la voluntad, la pasión y el amor que uno le ponga a la tarea que realice es capaz de suplir cualquier impedimento físico. La atleta puntana, quien supo ser medalla dorada de para jiu-jitsu en Brasil en 2019, sumó una nueva disciplina: el para powerlifting o levantamiento de pesas, y desde diciembre es parte del seleccionado argentino.

Estefanía sufrió la amputación de su pierna izquierda por encima de la rodilla en 2013 tras un accidente de tránsito en la ciudad de La Punta, donde vive y entrena.

La atleta de 28 años se prepara para lo que será su primera experiencia como atleta de Selección en abril, cuando concentre en el Cenard y luego tenga la primera competencia nacional.

“Estoy muy feliz y motivada con esta posibilidad, le estoy poniendo todas las ganas con entrenamientos de dos horas de lunes a viernes para llegar en óptimas condiciones a la hora de competir”, explicó Estefanía, quien será una de las tres mujeres integrantes del equipo.

“Cuando regresé al gimnasio tuve que hacer una etapa de readaptación porque si bien estuve entrenando en casa durante la pandemia, no es lo mismo que hacerlo con los elementos y el ritmo que tenía antes de que se cierren los gimnasios”, detalló Estefi.

Pese a la aparición de este nuevo deporte en su vida la atleta sigue enfocada en el para jiu-jitsu y viajar al Mundial, que se haría en 2020 en Abu Dabi pero que aún no tiene fecha, es su gran objetivo: “Trato de complementar los entrenamientos para que me sirvan también para mis luchas, aunque en esta parte estoy muy enfocada en el para powerlifting por la proximidad de la competencia, pero sin descuidar lo otro”.

Al igual que con el para jiu-jitsu, el para powerlifting llegó a su vida fruto de su deseo y curiosidad.

“Hacer esta disciplina era un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, pero siempre lo postergaba. Uno de mis profesores en la parte física siempre me decía que yo estaba como para competir en levantamiento. Hasta que a finales del año pasado me animé, mandé un mail, tuve la suerte de dar con las personas correctas y realizamos una prueba por videoconferencia, en la que me evaluaron y me aceptaron en el equipo”, describió.

El torneo nacional de abril en el Cenard será la primera vez que González compita de manera oficial. Por el momento, su experiencia se basa en lo que hace con sus entrenadores y en esa prueba remota realizada por los encargados del seleccionado.

"La gente del seleccionado está muy contenta con mi prueba, tienen muchas expectativas puestas en mí, yo trato de trabajar duro para no defraudarlos", comentó Estefanía y agregó: "Estoy levantando 92 kilogramos, pero decidimos con mi entrenador bajar mucho la cantidad de kilos y empezar a depurar la técnica, que es lo más importante; una vez que el movimiento sale mecánico, los kilos llegan solos", se esperanzó.

En el futuro cercano, no se ve practicando otra disciplina. "Creo que me voy a estancar en estos dos deportes, porque quiero hacerme fuerte y llegar lo más lejos posible en estas competencias. Por ahora no los voy a sorprender con nada más", cerró Estefanía con una gran sonrisa.