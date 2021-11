Emanuel Rivero Famá: frescura de arrabal

Su paso por "La voz argentina" le abrió las puertas de par en par a Emanuel Rivero Famá. De la mano del tango, el carismático intérprete llega hoy a Merlo, que lo recibirá por primera vez en el espacio Amigxs de Merlo a partir de las 21. Antes de la presentación del sanrafaelino estarán en el escenario los bailarines de la academia La Salamanca. La entrada tiene un valor de 1.200 pesos.

Emanuel se considera un referente del tango actual porque expresó que "no hay muchos cantantes jóvenes que lleven el género como ritmo predilecto". Gracias a la participación en "La voz...", logró que públicos de todas las edades lo fueran a ver a sus conciertos y más allá de que no llegó a la final del programa, que se emitió durante la mitad de este año, pudo cumplir uno de sus sueños: que su estilo llegue a niños, jóvenes y adultos.

Si bien el tango es un ritmo muy característico del país, no muchos jóvenes se animan a cantarlo.

Rivero Famá comenzó a incursionar en el tango cuando tenía quince años. La danza le llamó la atención y empezó a tomar clases en San Rafael. Subió por primera vez al escenario por casualidad, porque el bailarín de una de sus compañeras no llegó a la presentación y lo reemplazó. A partir de ese momento, el gusto por las presentaciones en vivo tomó un sabor dulce y atractivo para el artista, que no alcanzó a ilusionarse del todo porque sus intereses estaban divididos en varias ramas.

Luego llegaron las ganas de cantar y perfeccionarse, al saber que su voz tenía una tonalidad peculiar. "Empecé por hobby y no me imaginé nunca que llegaría tan lejos. Mis prioridades no estaban arriba de un escenario y hoy se transformó en mi fuente de trabajo", agregó el cantante, que obtuvo varios premios en diferentes festivales de tango del país y tiene esperanzas de que lo convoquen para la próxima edición del Festival de Justo Daract.

Llegar a la "La voz..." también fue una casualidad en su vida. Emanuel fue a las audiciones que se realizaron en Mendoza capital como acompañante de su amigo Nicolás y no esperaba que lo llamaran para audicionar. "No estaba en mis planes participar. Me bocharon cuando participé en el casting en 2018 y no tenía ganas de pasar por lo mismo. En 2019 canté veinte segundos y me seleccionaron para el programa", recordó.