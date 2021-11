Claudio Poggi: “Esta fue una campaña atípica como las PASO”

Al candidato a diputado nacional por el Frente Unidos por San Luis Claudio Poggi le pareció que esta campaña electoral fue "atípica igual que la anterior de las PASO, por la misma pandemia que hemos tenido que convivir y por la situación económica de las familias sanluiseñas y argentinas”.

Luego de emitir su voto en la Escuela Normal Mixta, el actual senador nacional señaló que “esta elección es mucho más que una elección de medio término porque empieza a definir el futuro de la Argentina y del San Luis que queremos porque estamos dentro del mismo país. Por eso reiteramos la invitación a venir a votar”.

Sobre la participación de la gente señaló que “en las PASO fue buena y ahora yo creo que un 5 o 6 por ciento más seguro se acercará a votar” y sobre el resultado se limitó a decir que “la expectativa es muy buena”.

Dijo que en su recorrida por toda la provincia lo que más recibió como reclamo fue “la situación económica familiar: están los que perdieron el trabajo, los que todavía no lo consiguen, el que tuvo que cerrar el negocio o prescindir de algún empleado de muchos años. A eso hubo que sumarle la pérdida de un ser querido al que no pudieron despedir como corresponde”.

Sobre el fallo que dispuso la suspensión de medidas económicas de alivio para la población indicó que “ni me favoreció ni me perjudicó. Simplemente se dispuso que nos ajustemos a la ley, nada más”. Y aprovechó la ocasión para decir que “hoy se cumplen 5 meses de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero. Y en eso me parece que hay que seguir insistiendo y recordándolo”.

MGE