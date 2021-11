Este es el mejor momento para desparasitar bovinos

Parasitosis. Afecta al ganado desde el destete hasta la primavera. No es detectable.Foto: INTA

Si bien siempre se indica desparasitar novillitos y vaquillonas en la segunda quincena de noviembre, este año resulta imprescindible no ir más allá de esta fecha. Con un otoño seco que mantuvo alta proporción de larvas en las bostas y lluvias en septiembre, que desplazaron la masiva salida hacia el pasto, el tratamiento preventivo permitirá evitar graves consecuencias en el verano.

Los veterinarios César Fiel y Pedro Steffan explicaron en el sitio web Valor Carne por qué es crucial realizar esta práctica ahora mismo. “Hablamos de una parasitosis que el ganadero conoce muy bien, son las lombrices que afectan la producción desde el destete hasta la primavera. Es un cuadro que se inicia en otoño-invierno y que antes de presentar diarrea, un signo determinante de esta enfermedad, pone en riesgo entre 20 y 30 kilos por cabeza. Además, si aparece ese síntoma, las pérdidas están arriba de los 30 kilos”, planteó Steffan.

A partir de la primavera empieza a crecer el forraje, el animal tiene más de un año y parecería que el problema se terminó. “De hecho, desaparece clínicamente, pero hay un parásito denominado Ostertagia, el que más afecta al bovino, que -en primavera- alarga el ciclo. Cuando la lombriz entra al estómago, se adormece y se queda ahí durante 4 o 5 meses”, advirtió, detallando que en realidad la parasitosis continúa, pero con una dinámica diferente.

"Frena su desarrollo para esquivar una doble situación amenazante. Por un lado, el ambiente no le es favorable, viene el verano que mata gran cantidad de lombrices; y a esto se suma que el animal ya desarrolló inmunidad como para bloquearlo”, explicó Fiel, argumentando que esa protección natural surge en respuesta a la acción parasitaria otoño-invernal.

Numerosas investigaciones realizadas por los consultores en el INTA Balcarce y en la Facultad de Veterinaria de Tandil, les permitieron identificar claramente el problema y proponer la solución. “Los meses de mayor adormecimiento son septiembre y octubre, luego los parásitos empiezan a despertar, suavemente, desde diciembre en adelante y masivamente de febrero a marzo. De ahí viene la recomendación de desparasitar en la segunda quincena de noviembre”, aseveró.

“El productor no puede visualizar el parásito porque es muy pequeño y está metido en la profundidad de la glándula gástrica. Además, como está en desarrollo, no pone huevos. Por lo tanto, no hay forma de diagnosticarlo salvo que se sacrifique el animal y se haga un raspaje de la mucosa del estómago. Ahí, sí se ve la larva”, afirmó Fiel.

En concreto, el cuadro es muy complejo, pero el control resulta sencillo ya que el adormecimiento se produce todos los años en septiembre-octubre, principalmente. “Este conocimiento facilita el manejo, porque el problema aparece siempre en la misma época en novillitos y vaquillonas que hayan estado sobre pasturas con carga parasitaria”, señaló el veterinario, aludiendo a un fenómeno reiterado que se da en la región pampeana, semiárida como San Luis y subtropical de la Argentina.

Según los consultores, si no se hace un tratamiento preventivo antes de que los parásitos despierten, se ponen en riesgo otros 15 a 30 kilos por animal durante esta nueva etapa.

"La elección de antiparasitarios deberá realizarse en función de la situación de cada campo. Hay que tener en cuenta que no todos son efectivos y existe resistencia a algunos de los que sí lo son”, alertó Fiel; y aclaró: “En la práctica, lo único efectivo disponible en el mercado son las avermectinas, porque los benzimidazoles están jaqueados por la resistencia”.

Atentos al próximo verano

Los especialistas sostienen que, con las condiciones climáticas de este año, los riesgos por parasitosis se incrementarán en verano. En años de precipitaciones normales, durante el otoño-invierno transcurre el ciclo parasitario fuera del animal, que comienza cuando ponen los huevos y maduran dentro de la materia fecal. Luego, cuando llueve, se produce una salida de larvas hacia el pasto y el ganado las ingiere.

“Pero este año hubo una seca invernal, por lo tanto esas lombrices que estaban maduras adentro de la bosta, no salieron por la ausencia de lluvias y cuando cayeron las de primavera, emergieron masivamente. O sea que estuvieron disponibles en el pasto en un período en el que la gran mayoría está inhibida”, explicó Fiel, quien subrayó: “Esta primavera y todas las que vienen lluviosas después de la seca, resultan de muy alto riesgo para esta parasitosis, que además de pérdidas de peso puede desarrollar una enfermedad clínica con elevada mortandad”.

Para Steffan, es clave anticiparse. “Cuando hacemos el tratamiento en la segunda quincena de noviembre estamos atacando esa lombriz que está dormida y evitamos que haga el daño cuando despierta. Si se hace después no es efectivo, no ataca a todas, tal vez algunas empezaron a despertar y llegamos tarde”, alertó.

Según los expertos, menos de un 40% de los campos están haciendo las cosas bien "Luchamos contra un preconcepto muy arraigado, que es la desparasitación a la entrada de la primavera, cuando en realidad no da resultado, y peor más aún, contribuye a la resistencia. Por eso, aconsejamos desplazarla hacia mediados de noviembre y ahí estaríamos haciendo las cosas mejor”, afirmó.

