Fernández anunció convocatoria a la oposición y envío al Congreso un proyecto sobre deuda

El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que convocará a la oposición al diálogo para una agenda "tan compartida como sea posible", y confirmó también el envío de un proyecto al Congreso que contendrá el "programa económico plurianual para el desarrollo sustentable" y los "mejores entendimientos" que el Gobierno haya alcanzado con el FMI por el pago de la deuda, además de remarcar que se viene una "nueva etapa" en su administración.



En un mensaje grabado emitido desde Olivos después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas, Fernández destacó que "cada vez que el pueblo habla, la democracia nos hace más fuertes".



"Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país, que estuvo marcada por dos crisis: la crisis económica, heredada del Gobierno anterior y de la que aún quedan enormes desafíos por resolver, y la crisis sanitaria, provocada por una horrible pandemia que poco a poco vamos superando", reseñó el mandatario.



En ese sentido, afirmó que "hoy empieza la segunda etapa de nuestro Gobierno", al remarcar que está al tanto de que "los argentinos necesitamos otros horizontes".



"Hablé y escuché a centenares de personas. Todos necesitan más certidumbres y saber que cada mes estaremos un poco mejor", dijo, y añadió: "Estoy seguro de que lo vamos a conseguir".



Posteriormente, el Presidente dirigió unas palabras a la militancia desde el búnker del Frente de Todos (FdT) en Chacarita, y aseguró que "nada hay más lindo que poder escuchar al pueblo el día que vota". Asimismo, agradeció a los que votaron al oficialismo, con quienes renovó su "compromiso", así como también lo hizo con los que no votaron al peronismo, y convocó a "llenar la Plaza de Mayo" el miércoles, cuando se celebra el Día de la Militancia.



El jefe de Estado también saludó a los gobernadores que ganaron en sus provincias como Jorge Capitanich, en Chaco, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, además de saludar a Tierra del Fuego que, dijo, "revirtió la elección".



En el mensaje grabado, el Presidente expresó que "desde el respeto profundo a la expresión del pueblo en las urnas, se abre una etapa nueva para el futuro de nuestro país".



Al respecto, enumeró la "recuperación económica, fortalecimiento de ingresos, reducción de inflación y la creación de empleo, todo en el marco de un diálogo constructivo que le dé potencia y mejor calidad a nuestra vida en democracia".



Así, destacó que "la economía está creciendo alrededor del 9%" y "a inicios del año próximo el PBI habrá recuperado lo perdido el año pasado".



"A principios del año próximo, la producción industrial no solo habrá recuperado lo perdido en 2020, sino que habrá repuesto lo perdido en 2018 y 2019", prosiguió el mandatario, y agregó que el país tiene en la actualidad "las exportaciones más altas en 8 años".



Sobre la convocatoria a la oposición, dijo que deben priorizarse los "acuerdos nacionales" para que "las grandes mayorías generen consenso", por lo que "a la mayor brevedad posible" se dirigirá a "los representantes de la voluntad popular para acordar una 'agenda tan compartida como sea posible'".



"Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica, y nuestro pueblo necesita de ese patriotismo", completó.



El Presidente señaló que la relación en el Congreso debe ser "fructífera" por el "interés general de nuestro país".



Tras afirmar que "es necesario resolver el problema de la deuda con el FMI heredada del gobierno anterior, Fernández definió que "negociar no es obedecer", y aseguró que "en esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI".



Sobre ese punto, anticipó que la "primera semana de diciembre de este año" se enviará al Congreso un "proyecto que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable", y que además "contemplará los mejores entendimientos que nuestro Gobierno haya alcanzado con el staff del FMI, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social".



"Es una decisión política que cuenta con el pleno aval del FdT", enfatizó.

Télam