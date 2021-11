Analizan el agua del Río V por la aparición de varios peces muertos

El lunes 15, la temperatura de la ciudad de Villa Mercedes rondaba los 29 grados y el calor sofocaba al grupo de trabajadores de la construcción que fabrican asadores en el predio de Osmar Poffo, cercano al dique Vulpiani. Para refrescarse, el hijo de uno de los empleados, quien esperaba a que su papá terminara su labor, decidió caminar algunos metros hasta el río y encontró una gran cantidad de peces muertos. Por eso, alertaron a la Municipalidad y el martes dos áreas acompañadas de San Luis Agua tomaron muestras del líquido en tres partes del cauce: en el campo, en la fábrica Glucovil (que está a unos 1.500 metros de ese lugar) y finalmente en el Espejo de Agua.

El titular de la estancia Arroyos del Quinto contó que hace 25 años que vive en esa zona y nunca había visto algo parecido. "Cuando el chico me llamó no lo podía creer, las dos márgenes del río estaban llenas. Realmente era sorprendente ver tarariras, bagres y mojarritas, todos venían duros. Yo creo que esto tiene que ver con la empresa que tenemos cerca, porque fui caminando hasta allá y antes de pasar por la bajada esa todos estaban vivos. Otra cosa que me llamó la atención fue que a las 16:30 el agua estaba muy tibia y a los diez minutos estaba más fría y se sentía mucho olor a cloro", detalló Poffo.

Los peces aparecieron muertos en la margen del río.

En ese instante, el hombre llamó al 147 (Sistema Único de Reclamos de la Municipalidad) para informar lo sucedido.

"El procedimiento que hicimos fue tomar muestras del agua y de la arena, e incluso nos llevamos los pescados que el dueño pudo guardar en una fuente, para estudiar si tienen algún tipo de contaminación, ya que en el momento que fuimos no vimos a ninguno ni notamos nada extraño", remarcó Adriana Boetto, la jefa de la Unidad Interna de Monitoreo Bromatológico y Ambiental (Uimba) de la Comuna.

Ricardo Lucero, el jefe del Programa Medio Ambiente, agregó que los ítems a analizar son el color, el olor y la temperatura, entre otros puntos. "A las pruebas se las llevó el personal de la Provincia pero nosotros tenemos una contraprueba, que estimo que en los próximos días podremos dar a conocer el resultado", expresó el funcionario.

Queremos llevar tranquilidad: el río no está contaminado y es apto para actividades recreativas. Adriana Boetto.

Además, los profesionales agregaron que le solicitaron a la empresa multinacional un informe del movimiento de sus efluentes de los últimos siete días y otro más extenso de los pasados treinta. "Ellos tienen un monitoreo constante, pueden entregarnos esa información en poco tiempo", dijo Lucero.

Asimismo, Boetto aclaró que las áreas del Ejecutivo realizan testeos y exámenes en el líquido dos veces al año, y que incluso los primeros días de diciembre está previsto realizar el de este semestre. "Hasta el momento no hemos notado nada extraño. Pero queremos llevar tranquilidad y asegurarles a todos los villamercedinos que el río no está contaminado, que es apto para las actividades recreativas y que si se bañan y sumergen en nuestras costaneras no tendrán ningún inconveniente. Para eso reforzamos las evaluaciones", sentenció la funcionaria.

Redacción / NTV