Gustavo Quiroga lanzó su carrera como solista

Los éxitos compartidos con sus compañeros de La Cuerda fueron muchos. Desde pasear por varias provincias del país y localidades de San Luis con sus canciones, grabar un material discográfico y hasta sentir la satisfacción de que la gente los conocía solo por nombrar la banda fueron los logros que cosecharon en el camino. La pandemia apagó esas buenas noticias y detuvo el éxito. Ya no fue lo mismo para Gustavo Quiroga, uno de los vocalistas, seguir el mismo ritmo que sus compañeros y decidió, con pesar y algo de tristeza, dejar la banda para acomodar su carrera artística.

No todo estuvo perdido para el cantante, a quien a los pocos días se le prendió la lamparita y se embarcó en una nueva aventura: su proyecto solista. Así fue que reunió algunos músicos amigos y formó Signos, la banda que lo acompaña en escena.

Formamos parte de una provincia rica en cultura, que como artistas debemos aprovechar para nuestro trabajo". Gustavo Quiroga, cantante.

"Pasé de formar un conjunto de cinco voces a ser solamente yo quien le puso voz a las canciones que interpretamos. Fue diferente, pero bastante cómodo. El sueño comenzaba a cumplirse", contó Gustavo, quien nació en Potrero de los Funes y hasta la actualidad sigue eligiendo a la localidad como su punto de partida y llegada.

Quiroga además de cantante es bailarín y profesor de folclore, y lleva las raíces y tradiciones en su sangre. Gracias a ellas, hoy le canta a las costumbres con tanta pasión que el público le devuelve el reconocimiento con aplausos y emociones.

"No solamente canto y me paro al frente del escenario, sino que interpreto cada canción con sentimiento y vuelvo a los orígenes. La vida me regaló muchas oportunidades para sentir lo que canto y soy un agradecido de poder transmitírselo a la gente que me escucha", expresó.

Los planes para este comienzo en formato solista de Gustavo tienen que ver con recorrer la provincia en diferentes festivales, peñas y ocasiones que requieran de sus presentaciones para alegrar al público. Lo importante para Quiroga es que "se lleven un lindo mensaje en cada concierto sobre no perder lo que nos quedan como tradiciones y a su vez, podamos transmitir nuestra pasión frente a ellos".

Para más adelante, el artista también piensa en grabar un trabajo discográfico que reúna las canciones que actualmente forman parte del repertorio que interpreta y otras que llegarán con los meses. "Esperamos una buena aceptación de los seguidores", concluyó.