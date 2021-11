Un puntano recorrerá el mundo en su camioneta

Fabián Garrido, de 57 años, estará a bordo de una de las seis camionetas 4x4 que saldrán de Argentina y recorrerán más de 20 países en cuatro continentes, unos 60 mil kilómetros, en la "Vuelta al mundo off road", una travesía que arrancará el próximo 12 de febrero y durará un mínimo de nueve meses.

Garrido, puntano por adopción que vive en la provincia hace 22 años, irá a bordo de su Toyota Hilux 2016 y será acompañado por su pareja, quien vive en La Rioja. "Obviamente soñar no cuesta nada, pero si no nos sacamos los límites mentales nunca logramos lo que queremos hacer", dijo el viajero. "Si bien no tengo el privilegio de haber nacido aquí, tengo el placer de vivir en San Luis. Aparte está en el medio del país y para un pata de perro no hay nada mejor que eso; todo me queda cerca", explicó.

Garrido contó que el promotor de la idea fue Adrián Rebello, compañero de camino con quien ya realizó otras expediciones al Machu Picchu, Perú y por la Cordillera de los Andes. Rebello, de Lomas de Zamora, junto a Eduardo de Nicola, de Capital Federal, y Gabriel Añiello, de Mendoza, emprendían en estos días un viaje a Uspallata con sus vehículos y pasaron ayer por San Luis. Allí, El Diario aprovechó el momento para saber más del ambicioso viaje que emprenderán los cuatro, algunos con su familia.

"Consiste en dar la vuelta al mundo, pero haciendo circuitos off road (fuera de camino), a lo largo de los países que vamos cruzando. Además, es la travesía de 'la hermandad', porque nos van a esperar grupos locales en todos los países que pasamos para mostrar sus lugares y circuitos, en eventos de intercambio cultural, que son muy lindos", resumió.

Rebello explicó que el viaje puede extenderse hasta 14 meses y que si bien el objetivo primario es recorrer más de 20 países, aspiran a poder acercarse a Qatar y llegar a un quinto continente. Entre los países de América que recorrerán están Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos y Canadá. También pasarán por Asia, Europa y África, con paradas en Marruecos y Egipto, por nombrar algunos.

Viajeros de 5 a 70 años

Los viajeros son de todas las edades: desde Dylan, hijo de uno de los conductores, de 5 años, a Eduardo de Nicola, de 70. Gabriel Añiello, de Mendoza, viajará con su esposa y dos hijos, de 9 y 17 años. "Nuestros niños, quienes están en edad escolar, ya empezaron a rendir libres las materias del año que viene. Estamos convencidos de que vamos a volver siendo personas diferentes, con otra mentalidad, seguramente", afirmó el mendocino, quien tiene una empresa de seguridad y que utilizará una Land Cruiser 2012.

"Creo que lo más difícil va a ser la convivencia, encontrarnos todos formando un equipo. Después, los problemas que vayan surgiendo los vamos a ir acomodando, tenemos ciertas capacidades técnicas y llevamos repuestos, lo necesario para poder solucionar inconvenientes menores. Después, vamos a contar con la solidaridad del camino, que siempre está presente", reflexionó Eduardo, quien viajará con su pareja. Tenía una empresa y con la pandemia se retiró. Comentó que la mayoría del tiempo acamparán y cocinarán su propia comida, para ahorrar gastos.

En la antesala de Uspallata, un viaje que les llevaría tres días y en el que participarán 23 camionetas, Rebello contaba que faltaban 86 días para emprender el gran viaje. "Estamos preparando las camionetas, tenemos todo bastante organizado, como el kit de altura y las medidas de cubiertas con las que tenemos que ir; lo ideal sería de 35 pulgadas de diámetro. Después tenemos que preparar la parte de atrás, ya nos están por llegar los freezers y van las carpas de techo arriba", enumeró.

Quienes estén interesados en seguir las novedades del viaje pueden visitar la página www.vueltaalmundooffroad.com o buscar en Facebook, Instagram, Tik Tok y Youtube los perfiles con el mismo nombre.