Martina Pereira, pieza esencial para Valparaíso

Con 13 puntos y más de 25 minutos en cancha, la chilena Martina Pereira fue una de las jugadoras destacadas que entregó ayer el debut del básquet femenino en los Juegos Binacionales 2021, que tiene como sede el estadio Arena del Parque La Pedrera, situado en Villa Mercedes.

La alera de 16 años, que ante la lesión de una de las armadoras del seleccionado de Valparaíso cumplió el rol de base, fue crucial en el triunfo frente al combinado de Córdoba (59-51), uno de los equipos fuertes del Grupo B y siempre candidato a ganar la competencia.

"La verdad que en este equipo me toca jugar de alera, pero cuando veo a una compañera complicada me toca ayudar también y soy base", señaló la trasandina.

"Fue un partido difícil al principio, pero mientras más íbamos agarrando confianza más íbamos subiendo nuestro nivel; eso se notó sobre el final", agregó Martina.

El enfrentamiento contra las cordobesas no empezó de la mejor manera para el conjunto dirigido por Manuel Toledo. Finalizó el primer período 15-8 abajo y todo parecía indicar que Córdoba podía llegar a estirar la diferencia.

Sin embargo, en el segundo parcial apareció la reacción de las chilenas (cerrando 33 a 23), con una magnífica participación de Pereira, quien aportó 7 puntos y manejó bien el balón en cada ofensiva.

Como si fuese una veterana, no cayó ante la presión de las jugadoras cordobesas. Rompió a puro dri-

bbling y buscó la descarga. Ordenó el juego y dio todo en la faceta defensiva, contabilizando varios robos y rebotes defensivos.

"Estamos contentas con el triunfo, salimos con todas las ganas de conseguir un triunfo y ahora tenemos fe para lo que viene", dijo.

Actualmente, la alera se desempeña en el Club Sportiva Italiana y, al igual que otras compañeras, debió pasar por diferentes procesos selectivos antes de arribar a los Binacionales con sede en San Luis.

"Este es mi primer Binacional y la estoy pasando bastante bien, es un campeonato muy bueno", manifestó Martina. "A los 5 años comencé a jugar en otro club y un poquito más grande me cambié a Sportiva. Mi hermana jugaba. Yo la iba a ver y la verdad que me gustó y no dejé de jugar", recordó.

Ayer, Valparaíso dio el batacazo. Ganó frente a un rival difícil y Pereira, quien no da nada por perdido, analizó cuál fue la clave y lo que deben esperar los otros equipos: "El entrenador nos pide ganas y mucha actitud. Esas mismas fueron las cualidades que nos llevaron a la victoria", cerró.