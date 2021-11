Chicos de 3 escuelas técnicas trabajaron como empresarios

Los alumnos del séptimo año de tres escuelas técnicas de Villa Mercedes trabajaron desde septiembre en un proyecto que lanzó la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y que tuvo el objetivo de acercar a los estudiantes al ámbito laboral. Firmas internacionales como Bagley, Arcor y Mastellone los capacitaron para que pudieran aplicar conceptos de gestión empresarial para mejorar el funcionamiento de diferentes organizaciones y de sus propios colegios. Este viernes los mentores evaluaron diez planes relacionados a seguridad e higiene, organigramas e inventarios, en el salón de usos múltiples de la Escuela Técnica Nº 18 "Nicolasa Berrondo de Quiroga".

La institución anfitriona presentó cinco propuestas, la escuela Nº 19 "Bernardino Rivadavia" exhibió cuatro y la Nº 15 "Ingeniero Agustín Mercau", conocida como la "Industrial", mostró uno.

Esto se trata de un acompañamiento a través de las guías, que los asesoraron en cada proyecto (Valeria Minan)

"Esto se trata de un acompañamiento a través de los guías. Todos forman parte de las empresas y fueron los encargados de asesorarlos en cada paso. Falta la escuela Nº 9 'Domingo Faustino Sarmiento' de San Luis capital, que en los próximos días iremos hasta allí", explicó Valeria Minan, la coordinadora del Programa Mentorías de la AEA.

El plan inició en Buenos Aires en 2020 con la pandemia, pero en septiembre de este año, las empresas que funcionan en la ciudad de la Calle Angosta se interesaron para aplicarlo en las dos localidades más grandes de la provincia.

"Nosotras somos de todas las divisiones de séptimo año de la EPET Nº 18. Lo que hicimos fue brindarle un sistema de stock a Cáritas, porque ellos no tenían cómo anotar las donaciones que recibían. Creamos una planilla en Excel para que puedan hacer un inventario. Lo llamamos 'Ayudando a ayudar, gestión de stock'. Lo presentamos a la institución y nos dijeron que era muy útil", contaron las alumnas Camila Navarro, Brisa Pérez, Florencia Miranda y Magalí Funes.

Los establecimientos presentaron diez proyectos a los capacitadores.

Por su parte, la cuarta división de la "Industrial" presentó un trabajo que realizaron con pymes. "Nos dividimos en dos grupos y cada uno tenía que ir a un comercio para aplicar las herramientas que aprendimos en una empresa real. Hicimos métodos de asistencias y aplicamos conceptos para que tengan mejoras económicas, de espacio y de tiempo al ubicar el mobiliario estratégicamente", explicaron Agustín Bressan y Juan Chirino, representantes de la Nº 15.

Agustín Tula, uno de los evaluadores, aclaró que los stands que presentaron los jóvenes no tienen carácter de competencia. "Lo que quisimos hacer fue darles conocimientos a los futuros egresados para que en el día de mañana, si no pueden continuar una carrera universitaria, puedan desenvolverse. Todo lo que aprendieron fue cómo se trabaja en una planta industrial. No solo nos enfocamos en la parte técnica u operativa, sino también en la gestión empresarial: estudios de factibilidad, los recursos, poder distinguir los potenciales clientes, entre otros temas", dijo el mentor.

No solo nos enfocamos en la parte técnica u operativa, sino también en la gestión empresarial (Agustín Tula)

De las exposiciones participaron las autoridades del colegio anfitrión, representantes de las multinacionales, capacitadores y funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia.