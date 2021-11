Luciano Alto lleva en el ADN el tenis de mesa

Al igual que su papá Matías, entrenador de la selección argentina, y su tío Gastón, integrante del equipo olímpico en Tokio 2020, Luciano Alto lleva el tenis de mesa en la sangre. Al jugador del seleccionado de Mendoza no le tiembla el pulso. Siente los puntos como pocos. Disfruta cada juego y con una precisión y fortaleza envidiables deja el sello que siempre caracterizó a la familia.

"Desde bebé me llevaban al club. Siempre me gustó jugar, pero a los 8 años fue cuando empecé a agarrarle el gustito y comencé a entrenar", comentó Luciano, uno de los máximos protagonistas que tuvo la disciplina en la edición 2021 de los Juegos Binacionales.

Alto, de 19 años, forjó su estilo en el Club Mendoza de Regatas. Allí, arrancó un camino que le ha permitido conseguir varios títulos nacionales. Siempre con la garra y entrega como principales herramientas, aunque también con una técnica bien pulida que su papá le ayudó a perfeccionar.

"Si bien chocamos bastante porque es familia, está bueno que me enseñe y transmita su experiencia. Me encanta porque podés hablar de lo que sea, me corrige con la máxima confianza", señaló.

En cuanto a Gastón, representante argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio y de reciente participación en el Campeonato del Mundo en Estados Unidos, contó: "Mi tío me ayuda muchísimo en cuanto al entrenamiento. Me corrige mucho, tal vez no tanto como mi papá, pero con él juego más".

"En el club somos fans de él a full. Cuando estaba en Tokio nos juntábamos con los chicos a ver los partidos. A veces en los estadios o compartiendo una cena", agregó entre risas.

Con la actuación alcanzada en los Juegos Binacionales 2021, en la que aportó medallas para Mendoza, Luciano sigue transitando un gran año. Ya había festejado en General Alvear y en Santiago del Estero, en dos Grand Prix que lo vieron como ganador en varias categorías.

"Todavía no sé si terminamos el año. Creo que a fines de diciembre está el Abierto de la República y si voy a ese torneo sería el último", aseveró.

"Para el año que viene no hay nada planificado. Por suerte ahora se está compitiendo más. Se había frenado por el coronavirus, pero se está empezando a liberar todo de nuevo y hay más torneos", continuó.

Luciano no siente presión del legado familiar. Disfruta el tenis de mesa. Hace lo que más le gusta y se divierte con la paleta en mano. Sabe que tiene todo lo necesario para ponerse un día la camiseta "Albiceleste" y brillar con el seleccionado mayor.