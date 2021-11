Stand Up: Lucas Upstein presenta su unipersonal en la provincia

El contexto hace la diferencia en un juicio, una escena del crimen y también en un chiste. Al menos eso explica el standapero Lucas Upstein cuando promociona su unipersonal. El artista se anima a bromear en vivo con aquello que en las redes sociales puede ser malinterpretado o, incluso, cancelado. El equilibrio está en que el humor predomine por sobre la oscuridad.

Hoy, a partir de las 22, el público puntano determinará la culpabilidad o inocencia del principal sospechoso de “Atropelló, mató y huyó”. Lucas se presenta a su propio juicio en el bar All Right con el unipersonal de nombre polémico, en el escenario se debatirá en cuál de las tres acciones mencionadas en el título se encasilla mejor.

"El nombre del show es por una cuestión de publicidad. Me dijeron que no está bueno porque es medio cínico, pero no le podía poner ‘Bajó el dólar’. El show habla de la dificultad de estar presente por la ansiedad del día a día, todo eso enmarcado en el humor porque si no sería una charla de terapia”, argumentó en su defensa Lucas.

Será la primera vez que pisa suelo puntano, luego de que algunos seguidores locales le manifestaron sus ganas de verlo en vivo. “Al menos sé que dos personas y media me van a ir a ver”, bromeó como en casi toda la charla que compartió con El Diario de la República.

Lucas empezó hace 8 años en el stand up mientras estudiaba Guion en la universidad. Sin embargo, por falta de tiempo para dedicar tardes enteras a los pochoclos y las películas decidió que la mejor forma de aprender a escribir, actuar y hacer humor era sobre las tablas, más tarde su escenario se ampliaría al virtual.

El nativo del MSN y Fotolog usaba sus primeras redes como block de notas donde plasmaba sus guiones, luego, con la pandemia, sus TikToks y "reels" en Instagram comenzaron a hacerse virales y tuvo que prepararlos con la formalidad en la que confecciona uno de sus espectáculos.

"Es un trabajo muy arduo porque la comedia tiene que tener sorpresa y la gente si va a ver a alguien es porque sigue a la persona, entonces no podés hacer el mismo chiste recurrente porque se aburren. A mí me gusta buscar algo nuevo todo el tiempo, es un trabajo de todos los días”, explicó.

Lucas se describe como una persona ácida, algo que se refleja en sus chistes, y remarcó que existe una gran diferencia entre hacer humor y excusarse en ello para ser mala persona o impactar a otros.

“En el humor podés hacer todo, decir cosas lindas, feas, malas o graciosas y podés exponerte a un montón de cosas, al final se trata de eso. Yo me fijo siempre que un chiste oscuro sea más chiste que oscuridad y creo que me suelo salir con la mía porque la gente entiende que lo hago”, explicó el hombre que se asegura de siempre mantenerse bajo el reflector en un escenario a oscuras.