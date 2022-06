Lucas Upstein despide su show en San Luis

Comediante. Comediante? ”. Pregunta, o se pregunta, Lucas Upstein en sus redes y en la presentación de su show. Pero qué o cómo hacer reír a la gente es algo que el humorista debe descubrir todas las noches arriba del escenario. Dosificar la oscuridad y sensibilidad en cada chiste dependerá del contexto, al igual que como se evalúa una escena del crimen

Este jueves Lucas Upstein regresa a la provincia con su unipersonal “Atropelló, mató y huyó”. Como en noviembre de 2021 —cuando debutó en la provincia— estará en All Right en la gira de cierre del show, ya que en agosto estrenará “Ya no se puede decir nada”.

“El show fue creciendo y retroalimentándose en cada función. Este es el punto más alto en el que está y no tengo ganas de hacerlo más porque no quiero ver su caída”, razonó Lucas, quien detalló que en sus inicios el unipersonal duraba 50 minutos, pero que con el transcurso de las presentaciones y tras estar de gira durante un año, ahora dura aproximadamente una hora y media.

Según el comediante, quien antes de venir a la provincia por primera vez temía no tener mucho público, el recibimiento y cariño de los puntanos fue sorprendente. Con mucha humildad Lucas admitió que todavía le llama la atención la gran asistencia en lugares que distan de su ciudad de residencia.

“Atropelló, mató y huyó” es un stand up de humor ácido y oscuro, pero sin meter el dedo en la llaga que pone en el banco de los acusados al propio intérprete. El público determinará, nuevamente, si es culpable o inocente.

“Trato de ver el humor desde el lugar en el que se está parado, me cuesta separarme de la persona y las situaciones puntuales. Por eso siempre trato de hacer el chiste y definir desde qué lugar lo estoy haciendo. Mi humor es ácido, pero vulnerable, me gusta ser transparente: esta es mi propuesta; puede gustar o no y está todo bien”, explicó.

Y en un tono un poco Cris Morena, como él mismo referenció, sentenció que nunca nada es más gracioso que cuando se comparte con otros.

Sobre su próximo show, Lucas adelantó que es una especie de sátira a la frase “Ya no se puede decir nada”, que según él es incorrecta ya que no se puede negar a la nada, sino al todo.

“Si vas a decir algo ofensivo, mejor no lo digas todo. Trato de pararme entre ese punto medio de ser correcto y no serlo, de ponerme también del lado de ese que dice matemos a alguien”, contó el humorista políticamente incorrecto.

