Lucas Upstein traerá su unipersonal "Ya no se puede decir todo"

Si algo lo desafía a Lucas Upstein es hacer comedia en los tiempos que corren donde la línea entre el humor negro y la ofensa es casi imperceptible. Pero esa dificultad es lo que le da pasión y energía para encontrar qué chiste hacer y lograr que su público lance unas carcajadas. Esto se propone el humorista en su tercera visita a San Luis, esta vez con su unipersonal “Ya no se puede decir todo”, un show donde decir lo correctamente político está devaluado. En la provincia dará dos espectáculos, este sábado a las 22 estará en un bar de avenida Illia y Mitre, y mañana se presenta en el auditorio Morrison de Villa Mercedes a las 21. Las entradas cuestan 2.700 pesos.

Desde agosto del año pasado, Upstein recorre la Argentina de norte a sur y otros países con su último show. Si bien el comediante aseguró que podría hacer teatro solo en la Capital Federal, lo que más le gusta, además de hacer humor, es viajar y llevar la comedia para todos lados. En este rubro tiene casi 10 años. Comenzó a los 19 cuando ingresó a la carrera de Guión y, mientras estudiaba, armaba sus chistes para probarlos con sus amigos y en algunos escenarios.

“Siempre me gustó la comedia y hacer reír, pero no era el popular de la escuela ni nada por el estilo. Mi humor siempre fue ácido y oscuro, así que no era el que más gustaba en las reuniones; hacía reír a dos amigos raros como yo y cuando arranqué a hacer humor mi idea era ver si podía hacer reír a dos personas en un escenario. Cuando lo hice por primera vez fui con esa expectativa, al sentir la primera risa fue una adrenalina increíble y ahí dije: ‘Ok, no sé si soy bueno, probablemente sea malísimo, pero me interesa seguir haciéndolo’”, recordó.

Para el artista, su humor podría definirse entre oscuro y bizarro al mismo tiempo. “Es difícil definirlo, a mí lo que más me gusta es que haya matices, porque si todo es oscuro nada lo es, así que en los shows trato de meter de todo: humor oscuro, blanco, cosas más ingenuas, otras más inteligentes, algo de lo personal, lo impersonal, cosas universales y otras más específicas. Siempre trato de buscar que en mis shows haya matices para que no sean siempre los mismos chistes, porque eso cansa tanto al público como a mí mismo”, sostuvo.

Mientras continúa generando chistes nuevos, los prueba en los escenarios que visita. También elige participar en los shows de otros comediantes, donde el ambiente es más hostil y el público no lo conoce, para probarlos y ver si efectivamente los hace reír. “Conforme voy girando, meto los chistes nuevos, y si tienen un hilo conductor armo algo nuevo para el futuro, pero mi idea es hacer cosas nuevas todo el tiempo”.

"Hace algunos años mi mayor deseo a nivel profesional era poder hacer un par de shows al mes para unas pocas personas y con eso me alcanzaba y sobraba, porque no pensaba que el humor que hacía era algo que le podía gustar a tanta gente. Hoy, viviendo de la comedia y viajando por todo el país, puedo decir que superé mis propios sueños y actualmente los estoy viviendo. Mi deseo es crecer artísticamente y dentro de unos años, cuando vea lo que hice en estos tiempos escénicamente, estar orgulloso y sentir que estuvo bueno lo que hice", manifestó.

DÍA: Sábado 1° de abril

HORA: 22.

LUGAR: Avenida Illia y Mitre.

ENTRADA: 2.700 pesos.