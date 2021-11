IFDC: se inscribieron unas 150 personas en dos semanas

En dos semanas se inscribieron unas 150 personas para estudiar los profesorados que brinda el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) en la ciudad de San Luis. Las inscripciones para comenzar a cursar en 2022 están abiertas hasta el 23 de febrero.

La oferta académica consta de seis carreras: Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Historia, Geografía y Ciencia Política. Además, dictan los profesorados de Inglés y de Educación Primaria.

La institución está modificando los planes de estudio para brindar una formación integral y actualizada. Los cambios tienen que ver con el patrimonio cultural y natural sanluiseño, innovación educativa, educación inclusiva, desarrollo sostenible, saberes relacionados con la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, la Educación Sexual Integral, la formación patrimonial y ambiental, las culturas originarias, la prevención de adicciones, digitalización y robótica.

"Estamos en proceso de cambio de los diseños curriculares, entonces van a cambiar todos los planes de estudio, para aplicar temas más innovadores, temáticas emergentes, de la realidad. Tenemos un montón para incorporar", explicó la directora de Extensión del IFDC San Luis, Cecilia Arellano.

Las carreras tienen una duración de cuatro años y cuentan con validez nacional. Actualmente, en el IFDC estudian unas 1.900 personas. Arellano dijo que aún no está definido bajo qué modalidad será la cursada del año próximo.

"Para el año que viene estamos tratando de mejorar las aulas virtuales y todas las plataformas, a la vez que pensamos en la presencialidad. Si la cursada no fuese con presencialidad total, podemos pensar en la bimodalidad y desde ese lugar, no detener en ningún momento los procesos educativos. Creo que ese fue el desafío, mejorar lo virtual y después pensar en volver a la presencialidad", expresó Arellano.

Por la pandemia, en este momento no hay concurrencia plena, aún hay clases dictadas de manera virtual. "Hemos ido implementando instancias presenciales y ahora ya tenemos, desde hace un par de semanas, lo que es tercero y cuarto año con presencialidad total y los otros años con algunas instancias de concurrencia, pero cada vez más. Creo que eso también se vio favorecido este año, porque los procesos han mejorado", explicó.

La directora contó que durante la pandemia no hubo mayor deserción estudiantil en comparación con otros años. "Sí hubo deserción, pero la hemos estado analizando con muchas investigaciones que realizamos y no ha sido superior a otros años. Creo que fue distinta porque tal vez las razones que los han llevado a desertar fueron otras, pero los números no son diferentes", indicó.

La inscripción se realiza de manera virtual a través de la página https://ingreso.ifdcsl.edu.ar/. En febrero los inscriptos deberán presentar la documentación que requerirá el IFDC. No hay cupos limitados.

En Villa Mercedes también están abiertas las inscripciones hasta el 20 de febrero. Las carreras de la oferta académica son Profesorado de Matemática, Educación Tecnológica, Artes Visuales, Educación Primaria, Lengua y Literatura y Música. Además, también dictan la Tecnicatura Superior en Tecnologías Industriales. Las inscripciones se realizan a través de la página https://ifdcvm-slu.infd.edu.ar/sitio/inscripciones-y-preinscripciones-2022/.

Redacción/MGE