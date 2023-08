Debatieron la actualidad de las escuelas de educación técnica

Estudiantes del último año de escuelas técnicas se reunieron en el SUM del Instituto de Formación Docente Continua de San Luis (IFDC) para compartir su situación estudiantil, el escenario de sus instituciones escolares, derechos y necesidades. El evento fue parte del III Encuentro Regional Cuyo de Educación Técnicoprofesional que se desarrolló en la ciudad de San Luis.

Decenas de futuros técnicos puntanos contaron sus experiencias y conocieron las diferentes políticas que implementa el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

“Este encuentro me pareció muy bueno, muy educativo. No esperaba que venga el director del INET. Se intercambiaron ideas y se notaba que todos pensábamos distinto en muchos aspectos. Nos preguntaron y se interesaron en qué es lo que nos hace falta. En lo personal, me gustó mucho que llamaran a otras escuelas para conocer sus problemas. Muchos hablaron de la falta de programas para programación y de insumos electrónicos; cada escuela técnica tiene problemas específicos. Se nota que se interesaron por nosotros”, contó Sofía Flores, estudiante de la Escuela Técnica N° 37 “Ing. Germán Ave Lallemant”.

El director ejecutivo de INET, Gerardo Marchesini, dijo que a los adultos les hacen falta muchos espacios de escucha con los jóvenes.

“Hacemos encuentros regionales de educación técnicoprofesional con el objetivo de generar una agenda federal en serio. La idea es que las prioridades las fijen las provincias. Charlamos sobre temas muy importantes como el financiamiento de las políticas públicas, el tema de derechos como a la Educación Sexual Integral y a la atención de la salud. Los chicos manifiestan, no solo acá sino en todo el país, que la pospandemia agudizó otros problemas que ya existían de la salud mental, de ataques de pánico y exceso de ansiedad. Son patologías para las cuales los docentes no estamos preparados para detectarlas”, indicó Marchesini.

35% de mujeres: según indicó el director ejecutivo de INET, Gerardo Marchesini, actualmente en las escuelas técnicas secundarias del país ese porcentaje del alumnado está conformado por mujeres.

Otros de los temas que abordaron fue la necesidad de contar con comedores escolares, dado que los estudiantes de escuelas técnicas asisten en doble turno; también pidieron por equipamientos e insumos. “La tecnología involucra una carrera muy feroz con la innovación y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Los chicos reclaman sobre sus herramientas de trabajo futuro y está muy bien que lo hagan”, expresó.

El referente subrayó que hay mucho que hacer en materia de género. “En la escuela secundaria técnica se mejoró mucho. En el año 2006 las estudiantes mujeres no llegaban a ser el 17% y hoy estamos en un 35%. Hay que mirar el vaso medio lleno, falta un montón, pero se avanzó un montón. Falta infraestructura, en muchos casos hay limitaciones en las escuelas para las chicas, falta trabajar en concepciones culturales porque todavía se cree que hay ámbitos donde está bien que estudien las mujeres y otros que no. Hay que trabajar sobre eso”, apuntó.

Marchesini enunció que este tipo de establecimientos orientados a lo técnico están en expansión y el sistema está sobredemandado. “La Argentina tiene que duplicar su educación técnica. Este año van a egresar casi 70.000 técnicos y deberíamos estar egresando 150.000”, aseguró.

Gonzalo Garro es presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica N° 4 “Fray Luis Beltrán” y ya conoce la situación del alumnado, dado que participó en otros encuentros regionales en Mendoza y Buenos Aires. “Estuvo bueno porque se pudo trabajar acá en San Luis conociendo las necesidades, que mayormente son las mismas que en otras regiones, como insumos, materiales, infraestructura, espacio y también está la sobrepoblación de las aulas. Esperamos que se pueda trabajar para seguir avanzando”, indicó.

En el encuentro también estuvo la vicedirectora del Consejo Estudiantil Provincial, Mercedes Vallejo Fissore, quien asiste a la Escuela Técnica N° 18 “Nicolás Berrondo de Quiroga” de Villa Mercedes. Destacó la riqueza del debate. “Está bueno llevarle todas estas problemáticas al personal del INET”, dijo. La joven remarcó la política de digitalización de Conectar Igualdad y la gestión de la Provincia a partir de la cual los estudiantes recibirán próximamente una computadora para complementar sus estudios.

Redacción/MGE