Prisión perpetua para el "hombre gato", "culpable" por el crimen de su madre y su tía

El acusado hizo uso de sus últimas palabras: "Plantaron los cuerpos y no voy a creer que mi madre está muerta hasta no ver el cuerpo". Foto: NA.

El ciudadano israelí Gilad Pereg fue condenado este miércoles a prisión perpetua luego de que un jurado popular lo declarara "culpable" de los asesinatos de su madre y de su tía, quienes fueron halladas enterradas en los fondos de su casa de la localidad mendocina de Guaymallén en enero de 2019.

En la audiencia de cesura, la jueza técnica Laura Guajardo dio a conocer la sentencia que recibió Pereg por el "Homicidio agravado por el vínculo" de su madre, Phyria Saroussy (63), "En concurso real con el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" de su tía Lily Pereg (54).

Un rato antes, en la ronda de alegatos, el fiscal Fernando Guzzo había pedido que el jurado popular declarara culpable al hombre que se cree gato. El fiscal consideró que Pereg cometió un "asesinato despiadado" con "plena conciencia de la criminalidad de sus actos".

En tanto, la defensa había solicitado que lo declaren inocente. Se basaron en la pericia de psicólogos y psiquiatras que determinaron que padece parafrenia y, por lo tanto, debe ser considerado inimputable.

Remera roja y bermudas. "A mí me están culpando a la fuerza. Intentan decir que hice cosas que yo no hice", dijo el israelí. Foto: NA.

Tras escuchar los alegatos, el acusado hizo uso de sus últimas palabras y dijo: "A mí me están culpando a la fuerza. Intentan decir que hice cosas que yo no hice. Buscaron la forma de acusarme de la desaparición (de mi madre y mi tía) por eso me hicieron los allanamientos y me secuestraron las armas".

Luego, al querer dar su versión de los hechos, sostuvo que la Policía hizo cuatro allanamientos en su casa y no encontró nada, dijo que lo detuvieron y le secuestraron tres armas: "Y justo ahí, al día siguiente, encontraron (enterrados) supuestamente los cuerpos. Quiere decir eso que (la Policía y la fiscalía) plantaron los cuerpos y no voy a creer que mi madre está muerta hasta no ver el cuerpo", terminó.

NA-Télam