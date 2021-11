Quines: robaron una caja fuerte con 800 mil pesos y 2 mil dólares

Salieron a dar un paseo y les sustrajeron sus ahorros. Desde hace tres días policías de la Comisaría 15ª de Quines investigan un robo millonario ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Granadero Figueroa, entre Saavedra y 9 de Julio. Según detalló el subjefe de la dependencia que tiene las actuaciones, subcomisario Jorge Becerra, los delincuentes ingresaron a la casa cuando la familia Cortez no estaba y robaron una caja fuerte en la que los damnificados guardaban 800 mil pesos en efectivo, dos mil dólares, un revólver calibre 22, alianzas y documentación.

Indicó que los propietarios se enteraron del robo el domingo alrededor de las 17:20, cuando regresaron al domicilio y encontraron todo revuelto. “En la casa no había nadie. La familia se había ido a pasar el día en otra vivienda que tiene en un campo ubicado a poca distancia, en la misma localidad. Quienes entraron no rompieron ninguna abertura. Ingresaron por una ventana que está ubicada al costado de la puerta principal de la casa y que no tenía las medidas de seguridad colocadas”, señaló.

Dijo que luego de entrar, los delincuentes se dirigieron directamente al dormitorio matrimonial, donde revolvieron cajones y un placard. Allí encontraron la caja fuerte. No estaba amurada ni al armario ni a la pared, como es habitual, sino que estaba escondida dentro del mueble. Eso fue lo único que los ladrones se llevaron, según consta en la denuncia que realizaron.

“Ahora estamos en plena tarea investigativa. Si bien la casa no tiene cámaras de seguridad, recabamos información sobre cámaras de seguridad de la zona y de los alrededores y comenzamos a analizarlas. También hemos tomado varios testimonios”, concluyó.

Indicaron que hasta el momento no hay detenidos por el hecho.