Gonzalo Romero se presenta en San Luis y Merlo: Conferencia de un corazón roto

Un descargo en redes sociales, un hashtag y un recuerdo de Facebook fueron los tres factores que se complementaron a la prosa de Gonzalo Romero, o el "Pela" para los amigos. Eso, sumado a sus recuerdos de lo que describió como “una relación tóxica”, lo convirtió en autor de libros. A pesar de que él asegura que escribe en “versión Manaos”; en la ciudad de San Luis su presentación cuenta con entradas agotadas.

Este miércoles a las 22, el hombre de los corazones rotos presenta su show #BastadeAmoresdeMierda en el Auditorio “Mauricio López”. Este jueves, en el mismo horario, será el turno de los merlinos, en el teatro Amigxs de Merlo, para hacer sus consultas al “gurú del amor”.

“Esa es una posición en la que me puso la gente y por más que uno se quiera correr de ahí, ya depende del público más que del artista. Escribo cosas que me pasaron a mí, no las digo en forma de consejo y tampoco estoy capacitado para hacerlo”, contrarrestó Gonzalo de un apodo que, como manifiesta, ya no puede despegarse. Quizá nunca lo logre.

En 2017, cuando el “Pela” estaba en su peor momento sentimental, escribió un texto en Facebook llamado “La paja que da conocer a alguien nuevo”. Lo hizo para él y guardó el posteo como privado. El mismo candado en el que hizo clic para “ocultar la publicación” lo puso en su prosa.

Un año después, Facebook le recordó lo que había escrito. “Lo activé para que la gente pudiera leerlo. Ese texto se compartió 12 millones de veces en 24 horas. Yo hacía un stand up, ‘Un hombre hablando de amor’, que la verdad que me salía muy mal. Pero se hizo tan viral eso que subí que se duplicó la venta de entradas”, relató.

Ese primer texto tenía el hashtag #BastadeAmoresdeMierda. Seis meses después el standapero trabajaba en su primer libro homónimo; el 18 de abril de 2022 publicará la cuarta entrega que si bien representa un correlato de las tres anteriores, pueden leerse de manera independiente y sin continuidad.

El cuarteto de relatos para corazones rotos está escrito con las lágrimas de cada ruptura amorosa que atravesó su protagonista y a las que, con el transcurso de los shows, se les sumaron las de su público. En Instagram supera los 700 mil seguidores y, por día, le llegan más de mil mensajes con anécdotas similares.

“Escribo así porque no sé hacerlo de otra manera. Intento plasmar lo que me sale pero no tengo don de la prosa. Trato de serme fiel, de hablar como si fuéramos amigos con el lector y sin ponerle demasiado cotillón”, explicó el hombre que actualmente no hace más stand up, sino que ofrece una conferencia que tiene la formalidad de una charla entre amigos.

