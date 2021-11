Francisca y Los Exploradores: Sin campamento ni galletas

Definir en una sola palabra a Francisca y Los Exploradores sería limitar los conceptos, géneros musicales y sentimientos que reúne Franco Saglietti en su proyecto que trae por primera vez a San Luis. La presentación será hoy a las 21 en Comuna Club y compartirá escenario con los músicos puntanos de Hombre Pez. Las entradas cuestan 500 pesos.

Alejado de los músicos que lo acompañaron años anteriores en Francisca…, Saglietti llegará solo con una mezcla de sonidos, música electrónica y canciones que decidió combinar en los últimos meses, y se convenció de que sería una buena mezcla para conquistar a sus seguidores.

“Voy con las ganas y el tiempo de construir un estímulo para la gente, que sea bello, a pura conexión y disfrutable. No puedo definir lo que verán dentro de Francisca... porque siento que son muchas sensaciones que se involucran en un solo show. Solo puedo decir que a mi amor por las canciones y las ganas de vivir una experiencia nueva lo voy a reflejar de la mejor manera arriba del escenario”, adelantó Franco, quien durante todo el 2021 se dedicó a viajar por el país en solitario y está muy motivado por pisar tierras puntanas.

Su soledad musical lo llevó a descubrirse como artista. “Encontré una sutileza que me gustó y me llevó a incursionar en nuevas emociones”. Mezclar su poesía con la música electrónica le conquistó el corazón, y aseguró que hoy llegará para romper todos los esquemas.

“Hace un tiempo fui a un festival de música electrónica en Berlín y experimenté un nivel de estímulo superior. Lo implementé en mis canciones y salió un set sostenido por máquinas que resultó potente e interesante, que se relaciona bien con las letras, que salen literalmente de lo más profundo de mi tripa y corazón”, explicó.

Además, encarar a Francisca… en formato solista y no en modo banda le permitió deslumbrarse con nuevos mundos. “Aproveché el 2021 para viajar por todos lados. Vuelvo una vez al mes a mi casa que queda en Chapadmalal y el resto del tiempo me la paso arriba de un colectivo. La experiencia, los bajos costos que consigo cada vez que viajo y las sensaciones que me quedan luego de cada show renovaron esta cara de Francisca... que me acompaña como fiel compañera”, concluyó.