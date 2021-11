Ayelén Rosalez, la gigante puntana, será mundialista

Dicen que a los sueños, para alcanzarlos, hay que perseguirlos. Esto hizo Ayelén Rosalez cuando siendo muy chica dejó su San Luis natal para ir a jugar al handball a Villa Dolores. Recién daba los primeros pasos en la escuela secundaria y el amor por el deporte la separó de sus compañeras. Fue tras una ilusión. Y vaya si la cumplió. Trece años más tarde, y con 26 años, le llega la gran oportunidad de su vida: jugará el Mundial que se disputará en España del 1º al 19 de diciembre.

La gigante puntana, quien con su 1,81 metro es clave en el presente de Porriño, fue convocada por “Dady” Gallardo para la gran cita. "La convocatoria me llega en un buen momento deportivo: tuve la suerte de superar la lesión del tobillo en poco tiempo y pude empezar junto con el equipo la temporada y sumar día a día. Estoy muy feliz por cómo está yendo todo", comenzó diciendo Ayelén.

Tiene enormes condiciones. Su principal virtud es la perseverancia. Trabaja día a día al ciento por ciento para superarse y seguir aprendiendo, y esa es una de las cosas que sedujo al cuerpo técnico argentino para llamarla. "Me gusta mucho identificarme con el trabajo, porque hay días que me aferro, cuando mi cuerpo dice que no, busco formas para que mi cabeza diga que sí y el intentar dar mi 100% ha hecho que hoy esté donde estoy", aseveró.

Cuando se enteró de la convocatoria, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo primero que se le cruzó por la cabeza fue su familia, ya que hace trece años que se fue persiguiendo el sueño de ser jugadora profesional. Se inició en Club Handball San Luis, después pasó por Comercio de Villa Dolores y Municipalidad de Alta Gracia, hasta que dio el gran salto y se fue a España. Primero defendió los colores de Granollers. El presente la tiene en Porriño. "Para mí es un sueño esta convocatoria. Llevo mucho tiempo deseando y trabajando para este momento, pienso disfrutar cada minuto que forme parte de ‘La Garra’", dijo con la voz algo entrecortada, pero con la misma seguridad con la que ataja.

“Nos tocó un grupo que nos obliga a mostrar nuestra mejor versión para poder escalar en la clasificación", Ayelén Rosalez.

"La Garra" integrará el Grupo H junto a España, Austria y China. Es una zona complicada, ya que está el dueño de casa, pero este equipo demostró que tiene jerarquía y una enorme templanza. "Es un grupo que nos obliga a mostrar nuestra mejor versión para poder escalar en la clasificación", afirmó la sanluiseña.

Ayelén le puede dar mucho a este equipo. Lleva varias temporadas en España y esa experiencia puede ser muy útil para un grupo que tiene muchas jugadoras jóvenes. "Quiero aportar mi granito de arena, ya sea dentro o fuera del campo", acotó.

No ve la hora de comenzar con los entrenamientos. De juntarse con esas guerreras que le dieron vida a "La Garra" para comenzar a soñar con hacer un gran Mundial. "Todavía no entrené con la Selección, me quedan tres semanas en la Liga (muy importantes para el equipo del que formo parte) para después poder reunirnos todas en lo que viene siendo la concentración previa al Mundial; tengo muchísimas ganas".

Las dirigidas por Gallardo serán las encargadas de abrir el Mundial. El 1º de diciembre a las 15:30 chocarán con España, en un partido más que duro, no solamente por el rival, sino también por el entorno. El sábado 4 enfrentarán a Austria desde las 13. Y cerrarán la fase de grupos el lunes 6 ante China a las 13.

El gran objetivo del equipo es mejorar el 16º puesto ocupado en Japón 2019. El DT mechó juventud y experiencia, un combo que suele dar muy buenos dividendos. Y entre esas convocadas hay una puntana que hace años que la viene peleando: Ayelén Rosalez, la piba que surgió del Club

Handball San Luis, tendrá su gran cita mundialista. El sueño de Selección se hizo realidad. Un premio al esfuerzo y a la perseverancia. Bien merecido.

Ficha técnica

Ayelén Rosalez

26 años

Arquera

Estatura: 1,81 metro

Peso: 77 kilogramos

Equipos donde jugó: Club Handball San Luis, Comercio de Villa Dolores, Municipalidad de Alta Gracia, Granollers (España) y Porriño (España).

