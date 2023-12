Ayelén Rosalez sumó un Mundial más en su rica carrera. La arquera puntana de La Garra, que en el último juego —victoria ante Ucrania 25-20— no tuvo minutos, dejó sus sensaciones sobre una competencia que cerró con dos victorias para el elenco nacional.

"En lo personal estoy muy contenta, pude responder cada vez que el entrenador me puso en cancha. Aporté mi granito de arena para el grupo. Sumé minutos, experiencia, atajadas. La verdad que me quedo con cosas lindas y muy positivas", comenzó diciendo Ayelén.

La sanluiseña tuvo un gran torneo. Cada vez que le tocó jugar, lo hizo de la mejor manera. Tuvo intervenciones claves, principalmente ante Congo: cuando las africanas se venían, Ayelén se hizo más gigante y tuvo un par de atajadas que después le permitieron a la Argentina estirar la renta y conseguir el triunfo que le dio boleto a la segunda fase.

A la hora de hablar del equipo, la arquera hizo hincapié en el gran grupo humano. "Somos muy unidas, positivas, siempre buscamos lo mejor. Intentamos mejorar, más allá de los errores, para crecer como equipo. Nos quedamos con el dolor grande de no haber hecho un buen partido ante Brasil, es un cruce directo nuestro, pero hay que enfocarse en todo lo bueno para la próxima estar mejor y más fuertes. Al grupo no se le puede pedir nada más. Dejamos todo", aseguró.

Pasó un nuevo Mundial para Ayelén. Otra vez estuvo a la altura. Es muy profesional. Lleva varias temporadas en España (Porriño) y ese rodaje la hizo crecer, no solo como arquera, sino también como persona. No es fácil estar lejos de los suyos, pero se la banca y redobla el desafío día a día. Hace una pausa en el diálogo con El Diario —seguramente se le habrán venido a la memoria sus inicios—, y ahí nomás retoma la charla y valora mucho lo conseguido. "De este Mundial me llevo cosas bonitas: mi experiencia, mis minutos, mi aporte al equipo, lo vivido. Cerrar la Main Round con un +2 es muy positivo. Capaz podríamos haber hecho algo más, pero no lo sabremos nunca. Quiero quedarme con lo bueno para encarar lo que queda de la mejor forma. Hay que corregir los errores del comienzo del torneo para cumplir el sueño de estar en París 2024. Sumo un Mundial más a mí carrera. Soy feliz y estoy orgullosa de mi trabajo. Llevar a San Luis a lo más alto y representar a mi país de la mejor forma es un orgullo para mí y para todos los que nos siguen", cerró.