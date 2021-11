Historias sobre amoríos, relaciones y continuidad

Sin más base que su propia experiencia vital (que en algún tramo del show calificó como traumática), Gonzalo "El Pela" Romero se animó a aconsejar sobre amoríos, relaciones y continuidad a un público muy nutrido que fue a ver "Basta de amores de mierda" al "Mauricio López" y a la sala Amigos de Merlo.

En su gran mayoría con mujeres que rondaban los 30 años, el auditorio pareció darle al escritor la razón en todo lo que sentenciaba, aun con algunas incongruencias y con frases remanidas, que poco antes el mismo Romero había ridiculizado.

El espectáculo comenzó con la aclaración de que no era un stand up y con la promesa (un tanto pretenciosa) de determinar si "la persona que tienen al lado es tóxica o no".

La columna vertebral de la larga charla de "El Pela" se basó en preguntas del tipo "¿qué es un detalle?", "¿se perdona una infidelidad?", "¿revisaron alguna vez el celular de su pareja?", que el público respondió con participación activa y, en mucho casos, en coincidencia.

Con un lenguaje procaz (propio del tipo de show que el escritor dijo no hacer), lo más inquietante de la presentación fue la soltura con que Romero dio consejos y expuso frases sentenciantes sobre un tema tan amplio y personal como el amor y las relaciones de pareja, al que es siempre peligroso encasillar.

La gracia que le imprimió a alguna de sus conclusiones amenizaron la noche, que tuvo su cenit (que si hubiera sido bueno se podría decir que fue un orgasmo) cuando el público hizo sus propias preguntas.