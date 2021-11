Renca apuesta a ser un atractivo turístico todo el año

"Hemos sido un gobierno muy presente en estos casi cuatro años y sobre todo en la pandemia de COVID-19", destacó la jefa comunal de Renca, Romina Peralta, quien irá por la reelección el próximo 14 de noviembre por el espacio Fuerza San Luis.

En caso de obtener un segundo período, la intendenta apuesta a un crecimiento total del turismo y que se pueda trabajar de esa actividad en la localidad. "La idea es que no solamente sea religioso o en temporada de verano, sino que sea un destino turístico todo el año. Estamos trabajando con varios inversionistas que están apostando a nuestro pueblo con la construcción de más cabañas en sus complejos, que nos ayudará a poder trabajar con distintos grupos de contingentes, que ahora no nos pueden visitar porque no tenemos la infraestructura suficiente; nosotros tenemos una hostería. Por eso, a los cabañeros que están ampliando, les estamos dando todo el apoyo sin cobrarles el derecho a construcción para que gasten ese dinero en sus respectivas obras", resaltó.

Ligado a esta iniciativa, están los talleres que brindará próximamente el Municipio, como el de tejidos (que comenzó hace unas semanas), costuras y vitrofusión, que tendrán la finalidad de brindar trabajo y una salida laboral a los vecinos. "La idea es que la gente pueda realizar las prendas de vestir o los adornos para venderlos en la fiesta religiosa y puedan sacar un rédito económico de eso. Por lo general no venden porque vienen puesteros de todo el país. Esta es una propuesta que hicimos desde el Municipio y se están sumando", manifestó.

La idea es que comercialicen sus productos no solo para la fiesta del Cristo de Renca, que espera que en 2022 vuelva a realizarse con público, sino que lo hagan todo el año. "Con los telares industriales y máquinas de coser elaborarán distintas indumentarias. A las remeras le podrán plasmar la imagen del Cristo, de pinturas rupestres y de algunas frases, entre otros", dijo.

La Comuna también apuesta a una serie de obras como la refacción y ampliación de la planta de efluentes cloacales, un proyecto que fue aprobado y se ejecutará en los próximos meses.

Otra serán las mejoras a la plaza Granaderos Puntanos, que tiene la fuente destruida. "Desde que inicié mi mandato está rota y vamos a poner en funcionamiento el sistema de riego por aspersión que nunca anduvo", anticipó.

El próximo mes comenzará la obra del Centro de Primera Infancia, que se concretará en un terreno ubicado en la calle Presbítero Manuel Rocha, en el ingreso a la localidad.

Está pendiente la construcción de seis viviendas sociales, de las que saldrá la licitación en las próximas semanas y se efectuará una cancha de fútbol 5 de piso sintético con cierre perimetral. "Son obras que fueron aprobadas y que se realizarán en los primeros meses del próximo año", confirmó.

En la actualidad se está ejecutando la refacción y ampliación de la planta potabilizadora, que tiene una inversión de 38 millones de pesos.

Asimismo están culminando los trabajos en el balneario municipal, que incluyen la remodelación de la pileta que fue destrozada por la creciente de mayo de 2015. "También se realizó el recambio de iluminación y se colocaron nuevas, para comenzar la temporada con el balneario en óptimas condiciones".

Antes de fin de año se asfaltará una cuadra de la calle Facundo Quiroga y estará al 100 por ciento toda la localidad iluminada. "Hemos cambiado las luminarias de foco de sodio por led y se instalarán nuevos postes de luz en zonas que no había", señaló.

Además se invirtieron más de 80 millones de pesos en llevar electricidad a viviendas de distintas zonas rurales. "Pudimos cumplir con esa promesa", aseguró.

"Siempre fuimos con la verdad"

La jefa comunal está muy conforme con lo realizado en estos casi cuatro años. "Siempre supimos que íbamos a depender del gobierno provincial para concretar algunas obras, porque con los fondos genuinos no se podía. En Renca este año entraron más de 170 millones de pesos en obras, un número que jamás hubiéramos imaginado. En unos meses será otra localidad totalmente cambiada", resaltó.

En la población, actualmente viven 323 habitantes y del Municipio dependen administrativamente siete parajes que suman otras 400 personas.

La joven intendenta recordó que cuando asumió junto a su equipo de funcionarios, tuvieron como premisa hacer un municipio de puertas abiertas, con la finalidad de tratar de brindar soluciones a los distintas dificultades, sin distinciones políticas. "Cuando me hice cargo, pasé a ser la intendenta de todos, así nos manejamos estos cuatros años y seguirá de esa forma por un período más, si ganamos. Siempre fuimos con la verdad cuando se solucionaron o no los problemas y eso la gente lo valoró mucho", contó.

En estos meses de campaña, Peralta se sintió sorprendida debido a que en cada vivienda que visitaba para pedir el voto, los vecinos le manifestaban que debía presentarse de nuevo. "La gente nos decía que el Municipio siempre estuvo presente este tiempo, fundamentalmente durante la pandemia, porque nos comunicamos todos los días para ver si los podíamos asistir, no queríamos que salieran de sus casas", señaló.

"Supongo que hicimos las cosas bien y seguro que habrá otras por mejorar. Somos un equipo nuevo que comenzó en 2017 y estamos aprendiendo constantemente. Creemos que estos cuatro años van a ser exitosos para el pueblo, principalmente para trabajar por el turismo y para que la gente de la localidad se sume, que vean que el turismo es muy rentable y que se puede vivir de esa actividad", puntualizó.

“Es mi lugar en el mundo"

Romina nació hace 33 años y siempre vivió en la localidad. "Siempre estuve en el pueblo, siento que es mi lugar en el mundo y que voy a seguir viviendo acá", resaltó.

Es abogada y escribana y se recibió en ambas carreras a distancia. La primera fue en la Universidad Católica de Salta y la segunda en la Universidad Siglo XXI.

Desde principio de año está de novia con Nicolás, que tiene dos hijas. "Él me acepta tal cual como soy, y me acompaña en mis actividades políticas", dijo.

Una recreación que le gusta es leer libros, pero no lo puede realizar constantemente por su actividad. "Me encanta comprar libros, puedo pasar horas en una librería, pero no tengo mucho tiempo para leerlos. Estoy en un cargo en el que mi trabajo son los 365 días del año y creo que voy a seguir toda mi vida dedicada a la política", admitió.