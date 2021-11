Si esta es la propuesta para el futuro, está todo dicho...

El debate político debería ser sumamente enriquecedor. La confrontación de ideas, de propuestas y de principios debería ser el motor de la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Para que esto sea posible es requisito previo y esencial contar con actores políticos formados que tengan justamente ideas, principios y valores. Y, cumplido este requisito, resultaría imprescindible que se expongan y se contrapongan las miradas, las propuestas y los anhelos de cada uno. Esto debería ocurrir siempre, en todos los momentos importantes de la vida de los pueblos. Claro que en los tiempos en los que hay que elegir representantes esta situación resulta mucho más elocuente. Resulta necesario saber quién es y qué propone cada uno para poder tomar la mejor decisión. Cada votante tendrá sus prioridades y sus puntos de mayor interés, y a partir de ellos indagará la posición de cada postulante al respecto.

Si bien existen cuestiones que parecen concitar el interés general, el espectro es mucho más variado de lo que parece. Hay situaciones que atraviesan a la sociedad en general, como la economía y todas sus variables. Preocupan mayoritariamente la inflación, la pobreza, el desempleo, el endeudamiento externo, la informalidad en el empleo y las dificultades para progresar. Hay aspectos económicos y claramente sociales: la necesidad de vivienda, el hambre, las dificultades para progresar, las economías regionales. En este contexto se desvela la inseguridad. Pero para muchas ciudadanas y muchos ciudadanos aparecen otras cuestiones en las que valdría la pena conocer la opinión de potenciales legisladores: la educación, la cultura, el deporte y el federalismo. Y muchos grandes temas como son las comunidades originarias y sus derechos, el cuidado del medio ambiente, la justicia y el feminismo y las formas de violencia contra la mujer. Y cada renglón mencionado podría abrirse en múltiples aristas que merecen particular consideración: industrias en particular, el agro, la minería y la vitivinicultura. Y en materia de educación, las políticas universitarias, la calidad educativa, la deserción escolar, la educación privada y la innovación educativa.

La oposición en San Luis no se ha expresado en ninguno de los temas mencionados. Ni una sola palabra. Ni una sola idea. Ni el nombre, ni el perfil de sus candidatos. Esto es de muy baja calidad republicana. No permitió ningún debate. Única consigna: demonizar con mentiras a todos los demás. Y no es todo lo mismo. La oposición de San Luis ha acompañado y acompañará propuestas que eleven la edad jubilatoria, que eliminen la indemnización, que suban las tarifas de los servicios y que contraigan nuevas deudas con el exterior. Esa fue y será su acción política. Intentará por todos los medios impedir y obstaculizar todas las acciones tendientes a llevar alivio a los más necesitados. No los sensibilizó ni la pandemia. Actuarán con una permanente mirada mezquina e interesada en lo electoral. Dejar un cargo para alcanzar otro cargo y proyectarse al próximo. Actos de bajísima calidad republicana y de un personalismo denigrante, que no logran cobijar ni a los que fueron propios. Eso es hacer lo que juran combatir. Algún día rendirán cuentas a la historia de la más pobre plataforma electoral de la que se tenga memoria. Despedazando al adversario tradicional y a quienes fueran sus eventuales aliados. Descalificando e importando mediocridad y desprestigio. La contienda electoral en San Luis debe librarse con otras armas. Ni el temor a la derrota justifica tanta miseria política.

La elección del domingo 14 se celebrará en San Luis en paz y armonía. En la más absoluta libertad. Con estricto cumplimiento de todas las normas correspondientes, incluso las relativas a la sanidad. Cierto alivio, sobre todo para los más necesitados y los que más sufrieron la pandemia, permitiría otro clima social, otra realidad. Una vez más, la oposición se opuso. Si esta es la propuesta para el futuro, está todo dicho…