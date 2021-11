Caso Abel Ortiz: Acevedo declarará otra vez por asociación ilícita

Marcelo Cecilio Acevedo ya había declarado cuando el juez Leandro Estrada lo citó a indagatoria por considerarlo parte de la asociación ilícita responsable de la desaparición de Abel "Pochi" Ortiz. Como en junio de 2016, cuando fue indagado por el mismo delito y también por el homicidio del joven desaparecido, negó haber integrado tal asociación. No obstante, su abogado, Hernán Echevarría, había anunciado que una vez que revisara los recientes elementos probatorios que el magistrado tuvo en cuenta para investigar a su cliente nuevamente por asociación ilícita, el exjefe de la Comisaría 9ª se presentaría otra vez en los Tribunales de Villa Mercedes y volvería a prestar declaración. Esa fecha ya fue fijada por el Juzgado de Instrucción Penal 2: será este miércoles.

No obstante, Echevarría adelantó que entre el último material incorporado al expediente sobre la desaparición de Abel no hay nada nuevo. No se han sumado pruebas que vinculen a su defendido en una agrupación ilícita ni mucho menos en la desaparición del joven, quien fue visto por última vez el 16 de septiembre de 2014, remarcó.

Entre las nuevas pruebas que se sumaron están los informes sobre las pericias hechas a los teléfonos secuestrados a la expareja de Ortiz, la peluquera Alejandra Espinosa, y a Acevedo. "Son informes de que a tal hora y minuto de tal día hubo una comunicación de tal teléfono a tal otro, pero lo que no te dejan ver es el contenido de los mensajes", explicó el letrado.

El abogado entiende que Estrada se valió de dos o tres mensajes que intercambiaron Espinosa y su cliente, en los que uno llamó al otro, en determinado momento, "osito" y "amor". "El juez interpreta que por esos mensajes ha existido una relación sentimental, pero eso ha quedado descartado tanto por los dichos de la peluquera como por la declaración de Acevedo", señaló.

Echevarría recordó que los celulares ya fueron peritados en dos oportunidades y en ninguno de los análisis que hicieron encontraron, según él, material que comprometiera al excomisario. "Primero mandaron esos aparatos a La Pampa y después los enviaron a Mendoza. Es como que andan con los teléfonos buscando algo que no existe, algo que lo pueda involucrar", criticó.

Aun así aclaró que hasta donde tiene conocimiento, de lo que sabe del contenido del expediente, la única prueba que fue añadida como nueva fue el resultado de la autopsia psicológica hecha a Ortiz, que demostró que no era una persona capaz de pensar en irse por su cuenta para alejarse de su familia y su entorno.

Para el abogado existen otros elementos para seguir otra línea investigativa que podría explicar la desaparición del hombre de 29 años. Esa otra hipótesis tiene que ver con el ataque a una familia vecina de Espinosa, los Figueroa, señaló. La peluquera y su hija, Dayana Villegas, están procesadas con prisión preventiva desde fines de agosto por intentar matar a tiros a un adolescente de esa familia.

El letrado recordó que la peluquera y algunos testigos, todos ofrecidos por la defensa, aseguraron que fue Ortiz quien incendió la casa de los Figueroa y los agredió a balazos. Entonces, para Echevarría una posibilidad a investigar es si la desaparición de "Pochi" está relacionada con ese ataque o, dicho de otro modo, si la misma fue consecuencia de la agresión a los vecinos de su ex. Tal tentativa de homicidio sucedió en marzo de 2014, cinco meses antes de que "Pochi" desapareciera.

"Se ha armado un montaje, una película, con la supuesta relación de la peluquera y Acevedo y la asociación ilícita, mientras hay una familia, los Ortiz, que tiene derecho a saber qué fue lo que le pasó a Abel", manifestó.