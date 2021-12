Reclaman en la Justicia por estafas con cheques

Casi una decena de personas que han denunciado una estafa reclamaron ayer ante el Poder Judicial celeridad en la resolución de sus causas. Los damnificados solicitan, entre otras demandas, que les restituyan los vehículos que vendieron y les fueron pagados con cheques adulterados.

“Le pedí a mi hija que pusiera el auto en venta, lo publicó en redes y a través de ella un hombre se contactó conmigo, me ofreció cheques y yo accedí. Le pedí una foto de los cheques y averigüé las cuentas y eran de una empresa agrícola de Río Cuarto”, explicó Jorge Molina, uno de los damnificados. Y agregó: “Me dio los cheques y los deposité, pero nunca se acreditó el pago en mi cuenta”.

Al notar una demora en la acreditación del documento, Molina se comunicó con el banco y con la empresa emisora. Ambas entidades le dieron malas noticias: “Después de que en el banco me dijeran que los cheques estaban denunciados como robados, desde la empresa me informaron que eran apócrifos, ya que la numeración y el código alfabético no coin-

cidían y que no era la primera persona de San Luis que llamaba preguntando por los cheques”, detalló Molina.

Tras ello, el damnificado le pidió a la empresa de Río Cuarto el contacto de las demás personas de San Luis que habían consultado por lo mismo y se puso en contacto con Claudio Salinas y Fernando Muñoz. Entre los tres conformaron un grupo de WhatsApp y comenzaron a agregar a más personas que también habían sido estafadas. “Conversando e investigando con Salinas y Muñoz notamos que había más gente estafada por el mismo grupo de personas y bajo la misma modalidad: cheques apócrifos de empresas con respaldo y de diferentes bancos”, dijo Molina.

Concretamente, el reclamo de Molina es para que el juez a cargo del Juzgado Penal 2 de San Luis

—donde se tramita su denuncia— ordene la restitución de su vehículo, que fue hallado en Villa Mercedes y está secuestrado en la misma ciudad. “Yo le pido al juez que me restituya el auto, está tirado a la intemperie frente a la comisaría, destruyéndose”, dijo el denunciante.

El grupo de damnificados asegura que todos los casos fueron perpetrados por el mismo grupo de personas que, según Molina, son “conocidos y se juntan siempre a comer”.

En la Justicia local hay cuatro expedientes cuyas denuncias ya han sido ampliadas y ratificadas. En todos los casos los estafados aportaron como prueba los cheques apócrifos.

Las causas se tramitan en diferentes juzgados, pero los damnificados no descartan pedir la unificación de las causas, ya que, según las investigaciones realizadas por ellos mismos, se trata de “personas que tienen relación entre ellas y que utilizan los mismos mecanismos para concretar la compra de vehículos, con cheques que han sido denunciados como robados y que ellos adulteran”, dijo Molina, quien ofició de vocero del grupo de perjudicados.