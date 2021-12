Talleres ganó y definirá con Boca la Copa Argentina

Talleres, con gol de Diego Valoyes de penal, le ganó 1-0 a Godoy Cruz en el "Juan Gilberto Funes" de La Punta y se metió en la final de la Copa Argentina. El 8 de diciembre definirá con Boca en Santiago del Estero para ver quién se queda con la gloria y con el cupo a la Libertadores. En el "Tomba" fue titular el villamercedino Elías López.

Godoy Cruz comenzó mejor. Le quitó la pelota a Talleres y le hizo daño por las bandas, pero las malas decisiones de los delanteros y una que otra buena intervención de Guido Herrera le impidieron al "Tomba" ponerse arriba.

A medida que las agujas del reloj corrían, Talleres hizo pie. Se acomodó mejor en el campo y emparejó las acciones. Diego Valoyes se comprometió más con el juego. Rotó permanentemente y sacó de su hábitat natural al marcador de turno.

Pero cuando transcurría la etapa inicial apareció una invitada a la noche: la lluvia. El campo se puso más rápido y favoreció a Godoy Cruz, que con la velocidad de Martín Ojeda de a poco fue inclinando la balanza, pero fue solo un espejismo, porque ahí nomás Talleres volvió a poner las cosas en su lugar.

No se dieron respiro. Alternaron el dominio, pero tuvieron un déficit: la definición. Ojeda hizo un buen primer tiempo, pero no estuvo fino en los metros finales. Lo mismo le pasó a Michael Santos, que de a poco fue creciendo su figura, pero no tomó buenas decisiones, ya sea en la definición o en el pase final para habilitar a un compañero.

En la última jugada del partido lo tuvo el elenco mendocino. Ojeda sacó un remate fortísimo que pedía red, pero Guido Herrera voló y la sacó del ángulo derecho, la pelota le quedó a Damián Pérez, que definió como un defensor, se tomó todo el tiempo, y el disparo se fue por arriba del horizontal.

El primer tiempo tuvo mucho vértigo, y si bien es cierto que el empate le cayó bien a esta parte del juego, dio la impresión de que Godoy Cruz estuvo algo más cerca.

El complemento

El inicio del segundo tiempo fue más de lo mismo. Godoy Cruz tratando de copar la parada. Y Talleres intentando meter alguna contra. Pero hubo una jugada que le dio un vuelco al partido. A los 11' Santos le ganó la espalda al pibe Leyes, quedó mano a mano con Espínola, pero la pelota le quedó atrás, intentó un enganche, y en el medio de tanta desprolijidad Leyes se cayó y tocó la pelota con la mano: penal, que Valoyes canjeó por gol.

Talleres no había hecho mucho, pero un error infantil le permitió sacar ventaja. Y de ahí en más comenzó a manejar los hilos del partido, es cierto sin profundidad, pero controló la pelota y mantuvo a Godoy Cruz lejos del arco de Herrera.

Redacción / NTV