El Gobierno celebró el Día de la Democracia con advertencias al FMI

Ante una Plaza de Mayo colmada y con invitados especiales como los expresidentes Lula da Silva (Brasil) y José "Pepe" Mujica (Uruguay), el gobierno nacional festejó el Día de la Democracia. Y lo hizo con advertencias y críticas al Fondo Monetario Internacional, en medio de la negociación de un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda generada por el expresidente Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández aseguró anoche que en las tratativas con el Fondo "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento" del país.

Al encabezar el festival Democracia para Siempre para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el mandatario pidió: "Reivindiquemos la democracia y cuidémosla a capa y espada".

Sobre la negociación de la deuda con el FMI, subrayó: "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento y el desarrollo social en la Argentina". "Segundo, no tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino. La Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidad de que eso ocurra", puntualizó.

Señaló que "por esta democracia que hoy vivimos hubo miles de argentinos que entregaron sus vidas que fueron desaparecidos, sometidos a la tortura, al exilio y que sufrieron prisiones injustas", ratificó que "Argentina es un símbolo de los derechos humanos en todo el mundo", y aseguró que su gobierno sigue "haciendo todo lo necesario para que el último culpable se haga cargo de la responsabilidad que le cupo en la noche más negra que Argentina vivió", en alusión a la dictadura.

Tras afirmar que "bajo el rótulo de los libertarios aparecen los xenófobos y negacionistas", advirtió que democracia "es también no olvidar a los genocidas y a los que nos endeudaron".

Cristina planteó que un punto ineludible de la negociación con el FMI para resolver la deuda externa adquirida por Macri (unos 44 mil millones de dólares) debe incluir una iniciativa dirigida a "recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión".

"Se habla mucho de la famosa restricción externa. De que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina no le faltan dólares: se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se fueron miles de millones de dólares en evasión, para que le paguemos", exhortó.

La vicepresidenta también le propuso al presidente Alberto Fernández que convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que le planteen al FMI que la negociación para refinanciar la deuda no implicará poner en riesgo "esta recuperación económica", como se refirió al repunte de la actividad tras los meses de la pandemia.

