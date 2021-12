Raly Barrionuevo despide el año en los pagos del amor

Los lazos estrechos que unen a Raly Barrionuevo con San Luis se intensificaron con el tiempo. Más allá de la cuota sentimental, el folclorista admira a los poetas y cantores que nacieron en este lado de la región cuyana, aprende día a día sobre la cultura sanluiseña y respeta las raíces folclóricas que de aquí salen y lo nutrieron cuando era pequeño.

Fue por esa misma admiración que decidió agregar a su último disco “1972” dos canciones referentes de San Luis: la cueca “Calle Angosta” y la tonada de Néstor Basurto, “Febrero en San Luis”. Junto con las demás piezas que conforman su último álbum, hoy se presentará en el auditorio "Mauricio López" de la UNSL frente al público que lo espera desde hace varios años. El concierto será a las 21:30 y las entradas cuestan 2.000 pesos. Se pueden conseguir en la página Entradaweb.

El folclorista decidió que este será el último concierto del año y para él nada mejor que despedir al 2021 desde una de las provincias que admira con cariño. “Tengo amigos, colegas y un público encantador que espera por este recital y principalmente la presentación de mi último disco que realicé con tanto esfuerzo en tiempos de cambio”, expresó Raly.

En 2020, Barrionuevo desarmó su banda y se encerró en su casa de Unquillo, Córdoba, para tomarse un año sabático lejos de escenarios y festivales porque se sentía agotado. Raly se adelantó a lo que luego aconteció por la pandemia y se sintió como un vidente que adivinó el futuro. “Decidí personalmente parar durante el 2020 para centrarme más en mí mismo y lo que podía sacar de mi interior. No me imaginé que todos se tomarían el mismo receso que yo y el mundo se detuviera”, contó entre risas.

En ese receso llegó “1972”, un álbum en el que el músico recupera canciones argentinas tradicionales que lo acompañaron en su infancia y que lo conectan con su historia familiar. “Es un disco que tenía grabado y quedó guardado durante once años en un cajón. Allí sumé las dos canciones que representan mi amor por San Luis y que conocí gracias a mi padre y sus influencias que me trasladaron de lleno a la música. Cuando era chico se escuchaban en casa estos temas y en la actualidad me rememoran a esos comienzos con la guitarra y la canción”, agregó el artista que junto a este trabajo, que lleva como título el año de su nacimiento, decidió reivindicar la memoria de su padre.

Aunque este disco sea solo de interpretaciones, Barrionuevo se dedicó a componer y grabar nuevas canciones durante 2020, que serán mostradas más adelante. “Estoy muy relajado después de este receso y la vuelta a los escenarios fue porque sentí que era el momento. Luego sentiré que será el tiempo de armar algo nuevo y así. Por el momento quiero disfrutar del cierre de este año que me trajo tantos nuevos encuentros”, expresó.

DÍA: Viernes 10 de diciembre

HORA: 21:30

Lugar: Auditorio "Mauricio López"

ENTRADA: 2.000 pesos