Javier Merlo quiere cerrar el año con el subcampeonato

Posiblemente fue el momento más difícil del Campeonato Argentino de Turismo Nacional para Carlos Javier Merlo cuando debió abandonar en la fecha pasada en La Pampa y le dejó servido el título al mendocino Julián Santero. Pero ahora en San Juan, el villamercedino va por el segundo lugar del podio general.

Válido es que el automovilismo siempre da desquite y nuevas oportunidades. Para el "Mirindita", la primera posibilidad surgirá este fin de semana en la definición por el subcampeonato, en donde tiene ventaja sobre Leonel Pernia, Jonatan Castellano, Facundo Chapur y Antonino García, aunque sabe internamente que no es lo mismo.

“Todos buscamos el campeonato, no podemos negarlo desde ya. Estuvimos cerca, no pudimos lograrlo, pero fue un golpe duro para nosotros lo ocurrido en La Pampa, dado que la situación fue ajena totalmente a nosotros. Justo delante nuestro se rompió el auto de Facundo Chapur, parecía que tenía que ser así este año. Si el auto se rompía diez metros más tarde podría haberlo esquivado y la historia hubiera sido otra, pero la situación fue justo en zona de aceleración, por lo que no pude evitarlo”, recordó acerca de la situación que sentenció su suerte en esta temporada.

Pero, de la adversidad surgió la fortaleza, y en el circuito de Albardón llegará una nueva oportunidad de victoria, “la que estuvimos muy cerca de lograr en esta temporada en varias ocasiones. Ya estamos recuperados de lo ocurrido en La Pampa, fortalecidos en lo anímico y con ganas de tener una nueva oportunidad. A partir de eso se multiplicaron las ganas de ir a San Juan y buscar la victoria para cerrar el año como merece la Scudería Prema. Para nosotros el subcampeonato también representaría un resultado destacado, más con los candidatos que también lo disputan. Queremos la victoria que buscamos todo el año. Estamos más fortalecidos”, reconoció quien completará su primer calendario de doce competencias el próximo fin de semana en el Circuito San Juan Villicum.

Aquel traspié en La Pampa ya no genera resignación, pero es imposible olvidarlo. A pesar de ello, genera cuestiones que valen la pena destacar. “Hay que encontrar el lado positivo a las cosas; en este caso fue que transitamos las doce competencias del año con buenos resultados y principalmente aprendiendo y conociendo al Turismo Nacional, tanto mis mecánicos como el ingeniero y el equipo en sí, y yo también. Todas las partes pudimos disputar la temporada completa de doce competencias y notamos una evolución que es destacable. En San Juan, y en el 2022, vamos por todo”.