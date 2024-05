Carlos Javier Merlo ganó, pero fue penalizado y lo descalificaron

"Les molesto, no quieren que este ahí", dijo el piloto villamercedino del Turismo Nacional, Carlos Javier Merlo, quien pese a obtener la victoria en la Clases 3 en el autódromo de Termas de Río Hondo, donde se disputó la quinta fecha de la temporada 2024, quedó descalificado por una sanción técnica y le arrebataron el triunfo.

“Hago este video porque estaba viajando y salió la resolución técnica, por lo que me sacan la victoria mí. No me gusta hacer este tipo de explicaciones, pero lo hago, más que nada, para aclarar que fue lo qué pasó. Para ser concreto, la razón principal, pensándolo mucho, es que les molesto y bastante, no quieren que este ahí o si estoy es ¿por qué está ahí? ¿Por qué Merlo está ahí con el equipo que tiene? No prueban, no tienen sponsor, tiene un modelo viejo. Les molesta, el auto viejo también. Esa es la explicación principal, si quieren una más técnica también se las voy a dar”, sostuvo Merlo como descargo, en un video que subió a sus redes sociales.

El piloto oriundo de Villa Merceces fue excluido por técnica ya que su Toyota Corolla no se ajustaba al reglamento en lo referido a la suspensión delantera.

“La razón técnica por la que a mí me excluyen es por los grados de avance, por el punto donde agarra la suspensión delantera. Bueno, mi auto tiene 11 grados y con la mano en el corazón, los técnicos e ingenieros de la categoría, más pilotos que se informan, saben que 11 es poco, la mayoría usa eso o más. A mi excluyen por eso, necesitan que yo tenga 7 grados de avance u 8 porque 11 es un montón para mí. Pero los otros utilizan 13, 15 y algunos más”, indicó.

En clara señal de la dificultad para digerir el trago amargo, Merlo puso en duda su continuidad en el Turismo Nacional.

“Sincericidio, lo que estoy diciendo es la verdad. Para cerrar y quienes me conocen, saben que lo que menos quiero es correr con trampa, con la intención de saber que algo está mal. Yo sé que no está mal, que es injusto al cien por ciento. Me siento ganador, le agradezco al equipo porque lo tienen muy merecido. De nuevo, les molesta y mucho, no sé qué decisión deportiva voy a tomar porque ahora estoy caliente. Mañana me juntaré con quienes me pueden dar buenos consejos y tomare una determinación”, afirmó el villamercedino.

Carburando/Redacción