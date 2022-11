Carlos Javier Merlo, antes del final: "Nos toca ser campeones"

Por fin se dio, tras tres años buscándolo en el Turismo Nacional. Este fin de semana Carlos Javier Merlo consiguió, tal vez, el triunfo más importante de su carrera. El piloto villamercedino estuvo en el lugar correcto en el instante indicado, y ahora es el máximo candidato a quedarse con el campeonato de una de las categorías más importantes de la Argentina, a falta de una fecha para el final.

"Al fin llegó la victoria, después de tanto esperar, luchar, nunca bajar los brazos y estar siempre en la conversación. Peleamos el campeonato pasado en el 2021 hasta la última fecha y esta temporada tampoco no se daba el esperado triunfo", detalló Merlo, que resaltó esta victoria, ya que es condición reglamentaria para poder ser campeón.

Hasta que un día se dio. El villamercedino nunca bajó los brazos; esperó casi tres años para festejar a lo grande. Foto: APAT.

El fin de semana pasado todo se definió en la última vuelta. Leonel Pernía (tercero en el campeonato) lideraba la competencia seguido por Fabián Yannantuoni, Jonatan Castellano (líder del torneo) y Merlo. En el sector de la confitería, Castellano emparejó la marcha de su auto con el Fiat Tipo de Yannantuoni, superándolo en el sector Reutemann, completando el 1-2 del equipo MG-C Pergamino, el cual se diluyó en la entrada a la recta principal cuando ambos pilotos decidieron resignar sus posiciones en pista, sin advertir que Merlo venía detrás, ya tercero, quien se abrió paso hacia la victoria que le permite ser firme candidato en la disputa del campeonato.

"Pestañearon, cometieron un error y estábamos ahí. Conseguimos esa victoria que es la llave, el pase directo a pelear realmente por el título, ya que si no ganás no podés salir campeón", expresó.

Con respecto al panorama para la última fecha en Rosario (se corre el 27 de noviembre en el autódromo "Juan Manuel Fangio"), Merlo comentó: "Nos encontramos con un Castellano que si gana es campeón, pero tiene que ganar sí o sí, porque tiene más puntos que todos pero debe la victoria. Si él consigue ganar, nos deja sin nada. Los otros rivales que pueden pelear el campeonato son Leonel Pernía y Jerónimo Teti. Con respecto a ellos, tengo un buen colchón de puntos de ventaja: 21,5 a Pernía y 24,5 con Teti".

El lastre va a ser todo un tema en esta final. "Voy con muchos kilos, 50, que al Toyota le duelen mucho, pero con esa diferencia de puntos somos los principales candidatos. Además, salvo Castellano, ellos (por Pernía y Teti) también tienen kilos".

Cada uno tendrá su estrategia. Merlo tiene bien claro su papel: "Tenemos que sumar algo de puntos para mantener la diferencia y rogar que no gane Castellano. La idea es clasificar lo más adelante posible, ahora que hay muchos pilotos amigos que no tienen chances de pelear el campeonato, por ahí podría recibir alguna ayuda en la clasificación. El panorama está muy lindo para encarar Rosario. Nuestro objetivo va a ser clasificar bien adelante, hacer el mayor foco en eso, y luego en la serie y en la final no arriesgar mucho".

"Esto es el ideal, ahora depende del rival. Si el rival viene muy fuerte, por ahí deberé arriesgar. Pero en definitiva no voy a salir a lo loco, voy a ver cómo se plantea la situación. Los que tienen que arriesgar son ellos, mis tres rivales directos; estaré atento a todo. Hasta acá, con estos resultados, nos toca ser campeones", cerró Merlo.

Momento exacto. Pernía (izquierda) levanta y Merlo, por la derecha, consigue la victoria que lo deja como candidato. Foto: APAT.