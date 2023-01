El subcampeón del TN, Carlos Javier Merlo, no correría esta temporada

A poco de iniciar el 2023, una noticia sacudió el ambiente del Turismo Nacional: el subcampeón no tiene asegurada su presencia este año por asuntos presupuestarios. Carlos Javier Merlo podría no continuar corriendo al no contar aún con el presupuesto necesario para disputar la temporada completa. Sin embargo, el de Villa Mercedes trabaja no solo para ser de la partida al volante de otro auto, sino también para que su Toyota Corolla se mantenga en las pistas, encontrándose el mismo en alquiler.

"Me bajo por tema presupuestario, de hecho quería pintar el 2 este año, no como el año pasado", reconoció el sanluiseño al respecto. Y agregó: "Me toca bajarme, no quiero, pero voy a seguir trabajando para estar arriba".

Respecto a la continuidad de su Scuderia Prema, manifestó: "Estoy dirigiendo un equipo y tengo que darle importancia a eso para que los chicos puedan tener trabajo y porque todo funciona bien. Quiero enfocarme en alquilarlo".

"La estructura va a ser igual a como terminé el 2022, no cambia nada, el piloto nada más", bromeó en el cierre.

El Corolla de la familia Merlo completó tres muy buenas temporadas cuando estuvo en pista. Totalizó 32 carreras disputadas entre 2020 y 2022 (todas y sin ausentarse a ninguna fecha), cuatro pole positions, nueve triunfos en series y una victoria en carrera, la recordada de titulares a principios de noviembre en el "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

Arranca en Córdoba

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) confirmó la realización de la primera fecha del Campeonato Argentino 2023 de Turismo Nacional entre el 17, 18 y 19 de febrero, en el Autódromo "Oscar Cabalén" (Alta Gracia, Córdoba).

Mientras que la segunda fecha será en Río Negro el 12 de marzo. Hasta ahora son los dos únicos escenarios confirmados para la temporada 2023 de la categoría más federal del país.

Redacción/MGE