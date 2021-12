Premios Lavat: el hombre de las voces

En la voz de un tren londinense de 70 años para los más pequeños o en la de una aplicación de relajación o en una propaganda del Gobierno de San Luis, Harold Salazar presta sus cuerdas vocales para darles tono a empresas, series, publicidades y películas.

Nacido en Chile, pero con toda su vida en San Luis, el locutor está nominado a “Mejor actor de doblaje de animación” en los Premios Lavat “a la trayectoria de la voz”. La entrega será hoy a las 18, con modalidad online.

El doblajista se presentó por su labor en la serie infantil “Thomas and friends”. “Es como un Mickey inglés para chicos. Hice canciones, capítulos de series y las voces masculinas de todos los personajes”, explicó Harold, quien interpretó a un trencito, un camión, un helicóptero y una grúa.

Harold se crió en San Luis donde tuvo su primer contacto con un micrófono; en su adolescencia trabajó en varias radios, en producción y en la realización de spots. Una vez finalizado el secundario, se mudó a Chile para estudiar Diseño de Sonido.

“Me puse a trabajar en una radio de Santiago como productor y editor de sonido. Conocí a locutores que venían de Estados Unidos y de otros países a grabar en neutro. Esa práctica me ayudó. Yo tenía el bichito que quería hacer voz, así que me ponía a emularlos y empezar a aprender de ellos. De a poquito me animé a hacerlo solo”, describió.