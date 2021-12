Ya se aplicaron más de 900 mil dosis contra el coronavirus

La provincia alcanzó las 901.110 dosis aplicadas contra el coronavirus. La campaña de vacunación, que se destaca por su agilidad y eficacia, continúa especialmente ante la aparición de nuevas variantes del virus. La ministra de Salud, Rosa Dávila, solicitó que la población se siga inscribiendo para vacunarse y que no dejen de mantener los cuidados básicos ante la pandemia.

"Si bien alcanzamos una cifra importantísima, no dejamos de insistir en la vacunación y en completar los esquemas. Aquellas personas que aún no se han vacunado, que lo piensen y se acerquen a los vacunatorios. Lo mismo aquellos que todavía no tienen completo el esquema, también deben vacunarse. Es muy importante tener el esquema completo, porque nos protege ante las nuevas variantes que están circulando", expresó la flamante ministra, quien asumió el cargo el jueves pasado.

Más de 50 mil personas ya recibieron dosis adicionales o de refuerzo, según el caso.

Según indicó Dávila, el 85,11% de la población de la provincia ya recibió al menos una dosis de la vacuna y el 78,59% las dos dosis. Durante noviembre se aplicaron 116.538 dosis.

Además, del total de personas que se colocaron la primera dosis, el 90,98% también ya recibió el segundo componente. Del total de inscriptos para vacunarse (406.131), el 11,10% corresponde a menores de 18 años, es decir 45.112 niños y adolescentes.

De acuerdo al último comunicado del Comité de Crisis, 10.464 personas ya se aplicaron el componente de refuerzo que está destinado a personas que superaron los cinco meses desde la colocación de la segunda dosis de cualquier vacuna. Además, 44.393 dosis adicionales fueron aplicadas, estas corresponden a personas mayores de 50 años que recibieron dos dosis de la vacuna Sinopharm y a quienes son inmunodeprimidos.

"La Provincia ha puesto todos los recursos de logística disponibles para la aplicación de vacunas. Entonces se van recibiendo dosis e inmediatamente se colocan a la población. Eso hace que estemos entre los primeros lugares a nivel del país con la colocación de vacunas", indicó.

La ministra de Salud aclaró que quienes requieran la dosis adicional o la de refuerzo serán convocados a los vacunatorios mediante las mismas vías de comunicación anteriormente utilizadas.

"El Ministerio continúa con todo lo desarrollado en la asistencia de la pandemia y trabajando en toda la temática referida a la salud en todos los ámbitos y en toda la provincia. Seguiremos con el rumbo, en el que yo vengo formando parte con la ministra saliente Silvia Sosa Araujo, así que todavía estamos atentos al tema de la pandemia porque no se ha superado y vemos lo que pasa en otros lugares del mundo. Eso es lo que nos ocupa mayoritariamente la agenda: la pandemia y la vacunación, pero sin dejar en ningún momento todos estos temas importantes que tiene la salud", expresó.