Aprendieron a leer y a escribir en sus barrios y con sus vecinos

Marta Montaño, Lidia Calderón, Gregorio Arias y Mario Guayquilez Coa son cuatro de los diecinueve vecinos y vecinas que fueron reconocidos por su esfuerzo y voluntad para aprender a leer y a escribir. Durante 2021 fueron alfabetizados ciudadanos de los barrios República y 1º de Mayo de la ciudad de San Luis a través del Programa Raíces, que lleva adelante la organización "Estudiantes en los Barrios" con el apoyo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). El viernes finalizó la capacitación, y autoridades de la casa de estudios junto a los alumnos que visitan las barriadas asiduamente entregaron los certificados.

Gabriel Birman, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social y militante barrial, estuvo encargado de acompañar a Mario en el segundo trayecto dentro del programa. "Es bueno estudiar, recordar un poco lo que había aprendido, volver a escribir sobre historia, sobre la cultura, sobre salud, leer sobre reglas de convivencia dentro del barrio, sobre derechos humanos", indicó Mario al ser consultado por El Diario de la República sobre su experiencia.

Además, afirmó que la familia que integra "está muy contenta y orgullosa, porque no es fácil para uno siendo grande tomarse el tiempo para estudiar y hacer los deberes". Durante las clases repasó muchos de los contenidos que había tenido en el nivel primario pero que había olvidado "por el paso del tiempo y no poder dedicarle las horas que se necesitan para aprender".

"Muchas veces me preguntaron si sabía leer y escribir y por vergüenza decía que sí; hasta que un día un vecino me preguntó y le dije la verdad", comenzó relatando Marta, vecina del barrio República, quien durante este año aprendió a leer y escribir.

"Le dije que no sabía, me preguntó si quería aprender y le dije que sí, que siempre quise aprender", afirmó. El vecino al que Marta se refiere es José Quiroga, uno de los alfabetizadores del programa.

"Acá en el barrio son muchos los que por diferentes motivos tuvieron que dejar de estudiar y no llegaron a alfabetizarse completamente", manifestó José, y agregó: "Yo como sé leer y escribir me ofrecí para enseñarles a mis vecinos, y tuve a cargo a dos hermanas, Marta y Fanny Montaño".

Lidia es otra de las personas que participó del programa, en este caso aprendiendo "alfabetización digital". "Ahora le puedo mandar mensajes a mi hija que no vive en San Luis; me enseñaron a usar el teléfono", contó, y afirmó: "Estoy muy agradecida con los chicos (del grupo 'Estudiantes en los Barrios'). Los conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos y ahora me han enseñado esto que es tan importante".

Gregorio culminó la primera etapa del plan. "Nunca es tarde para aprender, y ahora pude hacerlo. Primero me enseñaron las letras del abecedario, luego las vocales y las consonantes, después las sílabas y así ir formando palabras y después leerlas y escribirlas", afirmó.

Los cuatro vecinos que charlaron con El Diario se mostraron muy emocionados y satisfechos; es que el 2021 les dejó un legado que llevarán por siempre: leer, escribir, usar un celular y comunicarse con mayor fluidez.

"Es importante que estos espacios continúen fortaleciéndose, ya que para los vecinos es muy importante que haya alguien que los acompañe", cerró Gabriel.