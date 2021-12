"Cerca del sol", la nueva propuesta de Manu Tolosa

Los días de aislamiento obligatorio le sirvieron a Manuel Tolosa para definir su futuro artístico. Fue en plena cuarentena cuando decidió volcarse de lleno a sus intereses personales y caminar por el sendero de la canción en solitario. Hoy se ve el fruto de esa decisión que le costó tomar, pero que lo encuentra con seguridad y firmeza frente a lo que se viene.

Como primer indicio de este camino en solitario lanzó "Cerca del sol", el single en el que combina un mensaje comprometido y personal con diferentes estilos musicales que terminó de coronar con su impronta personal. La canción se podrá escuchar a partir de las 22 en todas las plataformas digitales.

Manuel grabó su sencillo en los estudios villamercedinos de Casa de la Música bajo el sello San Luis Disco y tuvo como productor al icónico Marcelo Predacino, productor de grandes artistas como Abel Pintos, quien se animó a ponerles música a algunas partes de la canción. "Fue una experiencia súper provechosa que me encantó y me marcó como artista. Comenzar de esta forma este proyecto me impulsó a pensar en grande", agregó el merlino, quien anteriormente fue el vocalista de la banda de rock DAC2.

Tolosa describió a "Cerca del sol" como una canción en la que prevalece la letra y los sentimientos. "Es una canción donde reflejo mi búsqueda personal y en la que el mensaje toma protagonismo para después darle paso a la parte musical y lo que me pasa como autor", contó el artista.

Además, Manu agregó que "la canción está dirigida a cualquier persona que atraviesa situaciones internas, como pueden ser pensamientos o miedos que no nos dejan ver más allá y que llegaron en épocas de pandemia para quedarse con nosotros. En mi caso el aislamiento me hizo replantearme muchos aspectos de mi vida".

La parte musical está vinculada con diferentes estilos porque Tolosa decidió no quedarse solo con uno. "Tiene una base de pop bien marcada, pero también se distinguen el rock y el indie. Por momentos es muy 'beatle' y pegadiza. Me gustó mucho como quedó y disfruté el proceso de creación", explicó.

Con este primer lanzamiento, Manu comenzará a vivenciar lo que es su carrera como solista y espera que en los próximos meses durante el verano 2022 pueda recorrer los bares de la Villa de Merlo y la provincia para que la gente escuche sus canciones.

"Tengo muchas composiciones que esperan desempolvarse y salir a la luz. Siento que el próximo año será muy productivo y repleto de logros", concluyó el artista.