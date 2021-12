Dice que fue estafada y pide que le devuelvan la titularidad de su casa

A dos meses de cumplir 100 años, Nélida Felisa Cornejo pide que la Justicia falle a su favor y le devuelva la titularidad de su vivienda. La mujer asegura que un matrimonio al que conoció en un templo de los testigos de Jehová la engañó y le hizo firmar documentación, que luego utilizó para tramitar la cesión de derechos y acciones de su casa.

Jorge Agúndez, abogado de Cornejo, detalló que tras realizar averiguaciones descubrieron que el 11 de noviembre de 2008 Ana María Villafañe y Miguel Ángel Gauna, los denunciados, comenzaron la estafa. Explicó que ese día la escribana Adriana Moreno, con la firma de la damnificada, les otorgó a Villafañe y a Gauna un poder irrevocable a favor de ellos, que les permitía vender, ceder y transferir la propiedad de su representada.

Dijo que ese mismo día, la escribana también le concedió al matrimonio la cesión y derecho de acciones del inmueble. “En ese mismo escrito, refiere que Cornejo hizo entrega de las llaves de la vivienda, cuando eso nunca pasó. Ella jamás las entregó porque sigue viviendo acá, en su casa. Tampoco hay ningún boleto de compraventa que acredite la supuesta venta de la vivienda”, señaló. La propiedad está ubicada en la manzana 287 del barrio 90 Viviendas (Cerro de la Cruz), donde Cornejo reside desde 1998, cuando se la adjudicaron.

“Yo quiero que la jueza me escuche y me ayude. Que entienda que si a mí me sacan de acá me tengo que ir a vivir debajo de un puente”, expresó ayer Cornejo, angustiada. La acompañaba su amiga, Antonia Galleguillo, quien la ayuda en el proceso judicial y anhela que la Justicia resuelva a favor de la anciana. “Se aprovecharon de su amistad. Una siesta los denunciados la engañaron y la llevaron a firmar un supuesto poder para que ellos le cobraran el sueldo. Le dijeron que, de esa manera, ellos iban a ir a buscar el dinero cada mes y se lo iban a traer a la casa, para que ella no saliera”, explicó Galleguillo.

Recordó que los denunciados figuran como propietarios de la vivienda desde 2013, cuando la escribana Judith Barrera Ojeda, con el poder irrevocable que tenían Villafañe y Gauna, realizó la escritura de venta. “En esa escritura figura que Villafañe le compró la propiedad a Gauna, su propio esposo”, indicó Agúndez.

Galleguillo dijo que se enteraron de todo eso en 2015 por una vecina, que le advirtió a Cornejo que no realizara arreglos ni ampliaciones en la casa porque ya no era más de ella. La causa tramita desde ese año en el Juzgado Civil, Comercial y Ambiental 2, cuando la querella inició acciones legales para pedir la nulidad de esos actos jurídicos que realizaron los investigados.

Por su parte, Carlos Bianchi Durán, el abogado que representa a Villafañe y a Gauna, afirmó que “no existió un engaño”. “Es una causa en la que se está planteando la nulidad de un acto jurídico de hace 14 años atrás. Cuando Cornejo lo firmó tenía 84 años, estaba lúcida y era independiente. Al día de hoy ella sigue totalmente lúcida, pero ahora dice que no pudo saber lo que firmaba”, dijo. “No visualicé ninguna situación que dé cuenta de que la señora ha sido engañada. Ella ni siquiera desconoce su firma, asegura que fue y firmó”, refirió. Y señaló que la decisión del matrimonio es que Cornejo “se quede viviendo en la casa hasta que muera”.

