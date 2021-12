Los "fierreros" harán una expo para ayudar a cuatro comedores

Falta muy poco para que lleguen las Fiestas y para que las infancias se llenen de regalos de Navidad. Es por eso que los amantes de la velocidad y los "fierros" comenzaron una cruzada solidaria para que más personas puedan disfrutar del fin de año con una buena cena y que más niños y niñas reciban sus obsequios. Este fin de semana habrá una masiva exposición de autos, motos y camiones en el predio de El Lago, además de espectáculos musicales y entretenimiento para los más pequeños. La entrada es un alimento no perecedero, indumentaria, calzado o juguetes. Todo lo que junten será distribuido en cuatro merenderos locales.

La iniciativa es de Luciano Sáez, un vecino que tiene dos grandes pasiones: los vehículos y brindar ayuda a los demás. “Siempre hago estos eventos porque me gusta colaborar y poder darle una mano a quienes lo necesitan. Por suerte lo he podido llevar a cabo. En esta oportunidad, la Municipalidad me ha ayudado mucho porque me facilitó el predio, la seguridad, la gente de tránsito, entre otros servicios para que usemos, así que es una gran cadena”, expresó Sáez.

Las actividades comienzan este sábado a las 10. Antes, llegarán las joyas sobre ruedas que protagonizarán las dos jornadas. Luciano destacó que esperan recibir a máquinas que arribarán desde la capital puntana, Mendoza, San Juan, Catamarca y Córdoba, y dijo que es "incalculable" la cantidad de rodados que los visitarán. Más cerca del mediodía tendrán una exhibición de boxeo a cargo de la academia del barrio Eva Perón, y también habrá títeres para los pequeños. "A las 20 vamos a salir en caravana por la avenida 25 de Mayo hasta bajar a la plaza San Martín, allí nos va a recibir el intendente y después partimos para el camping Las Toscas donde haremos un acampe", anticipó el organizador.

Este domingo se sumarán bandas de cuarteto y rock. Y a las 18 volverán a salir a las calles, pero esta vez el destino es el autódromo de La Pedrera para que se luzcan los vehículos.

La jornada también tendrá un tinte emotivo ya que homenajearán a un vecino que falleció producto del coronavirus en 2020. “Le hacemos un homenaje a Guillermo Luna, quien fue un gran compañero, viajó mucho con nosotros y decidimos entregarle un reconocimiento a su señora y a su familia porque hizo muchísimo”, dijo Sáez.

Las donaciones que logren juntar estarán destinadas a las tres sedes del comedor "Adulan" y a “Mis Peques". "Además les dimos la posibilidad de que vendan comida y bebidas, y eso, también será para ellos", agregó.

Redacción/MGE