Investigan la muerte de mujer hallada en un canal

Policías del Departamento Homicidios de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 1 y de la Comisaría 15ª trabajaban en estos momentos para establecer qué fue lo que sucedió con la joven cuyo cuerpo fue hallado este viernes antes del mediodía en el canal que cruza el pueblo de Quines. Estaba atascado en una compuerta.

Hasta la tarde de este viernes, los investigadores no habían logrado confirmar la identidad, porque no tenían el documento a mano y porque el cadáver todavía no había sido reconocido, aclaró una fuente policial. Pero todo les hace presumir a los efectivos que se trata de Anahí Abrego, de 23 años, según informó el comisario general Martín Fernández, jefe de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) 5, en diálogo con FM Ciudad local.

La presunción de que se trata de Abrego surge del hecho de que ella no regresó a su casa, ubicada a poco menos de 10 cuadras del lugar donde encontraron el cuerpo. Según las averiguaciones, la mujer estuvo con su madre la noche del jueves. Ella vivía en el domicilio de esta pariente, pero en un departamento aparte. Luego, durante la madrugada, salió para reunirse con un grupo de amigos.

Esa es la última referencia sobre el paradero de Abrego que manejan los investigadores. Por eso ayer, además de inspeccionar el canal y sus inmediaciones, los efectivos les tomaron declaraciones a los familiares, amigos y vecinos de la joven.

El hallazgo fue cerca de las 11:20. El cadáver fue encontrado en el cruce de 17 de Agosto y Manuel Félix Montiveros. Si bien esa zona pertenece al barrio Belgrano, no está totalmente habitada. De hecho a unos 350 metros de allí no hay viviendas.

El conducto, conocido como canal revestido o canal del río de Candelaria, costea el sector este de Quines y corre de sur a norte, atravesando a su paso la Plaza Vieja, algunas zonas rurales y barrios.

Fueron dos empleados del Consorcio de Regantes, que a diario recorren el acueducto, quienes vieron el cuerpo de una mujer semidesnuda, que estaba atorado en una compuerta. Estaba sumergido en las aguas, que tenían un metro de altura. "El personal del Consorcio de Regantes se metió, retiró el cuerpo y llamó a la Policía", informó el comisario Juan Manuel Barrio, jefe de la Comisaría 15ª de Quines.

Una comisión del Departamento de Homicidios, enviada por el juez Ariel Parrillis, estuvo presente cuando se examinó el cuerpo. Según trascendió, en ese análisis superficial no advirtieron signos de violencia. No obstante, si el cadáver presentaba o no algún tipo de lesión sería confirmado con la autopsia que realizarían en San Luis.

