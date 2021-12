Joven secuestrada: impusieron una perimetral a la familia de su ex

El juez Marcos Flores Leyes, quien subroga en el Juzgado Penal 3, libró este miércoles por la mañana una restricción de acercamiento de familiares de Alan Reta a su expareja, A.G., y a sus parientes. Ella lo denunció por haberla golpeado y secuestrado junto a sus hijos durante unos cinco días. Por su parte, Rodolfo Mercau, defensor del acusado, informó que solicitaron medidas para refutar las denuncias de la joven.

A. G. se presentó nuevamente en el Poder Judicial ayer (miércoles) a la mañana para ratificar sus declaraciones previas ante las autoridades. Ella dijo que varios integrantes de la familia de su ex son “violentos”. Según se supo, cuatro allegados al acusado no podrán acercarse a la víctima, a los hijos de ella y a su madre.

Por segundo día consecutivo, fuera de las instalaciones del edificio ubicado en calle Rivadavia, un grupo de 10 mujeres, entre ellas integrantes de Promotoras Territoriales en Prevención de Violencia de Género de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Campaña Nacional por la Declaración de la Emergencia en Violencia contra las Mujeres y la CTA Autónoma, acompañaron a la joven de 21 años antes de que ingresara al juzgado. “La pasé muy mal y todo pasó frente a mis hijos. Esto no puede quedar así, espero que se haga justicia. De los siete años que estuvimos juntos, todo el tiempo había peleas y agresiones. Hice muchas denuncias, hasta me dieron un botón antipánico. Él nunca cumplió y nadie hizo nada”, aseguró la denunciante en contacto con los medios de comunicación.

En un corto diálogo con El Diario, el juez Flores Leyes comentó que trabajan sobre la pericia psicológica que le realizaron a la víctima y la Cámara Gesell de su hija. “El viernes (por mañana) concluye la prórroga de la detención que solicitó el acusado y de ahí tenemos 48 horas para definir. Por el momento se analiza cada una de las pruebas, incluso las de la defensa del detenido”, refirió el magistrado.

Mercau contó que solicitaron pruebas testimoniales, una reconstrucción del hecho y una valoración “de la presunta acción de violencia de género”. “Refutamos las denuncias que la joven había realizado. Ella tiene antecedentes de obsesionarse cuando el joven quería alejarse de ella. Tiene antecedentes de autoflagelarse por situaciones similares, una vez hasta llegó al punto de intentar suicidarse con veneno para ratas, todo esto producto de los celos que ella tenía cuando él quería cortar por completo la relación”, dijo.

Según el abogado, la joven “tiene inconvenientes psicológicos” y cuando nació uno de sus hijos, lo abandonó en el hospital. “Hace un tiempo, luego de dar a luz en la Maternidad ‘Doctora Teresita Baigorria’ se escapó y dejó allí a la criatura; tiene serios problemas”, refirió.

Mercau cuestionó la prohibición de acercamiento firmada por el juez que subroga en el Juzgado Penal 3 y adujo que lo hizo por la presión mediática. “Al expediente lo recibió el juez Bustamante Marone. Ahora que tomó la causa, (Flores Leyes) evidentemente no está enterado de nada, ya que hemos presentado suficientes argumentos. No habíamos dicho nada públicamente porque nos parecía apresurado, pero a Reta se lo está escrachando hasta en las redes sociales. Seguramente accionaremos por calumnias e injurias contra lo que no se pueda demostrar”, manifestó el defensor.

Mercau afirmó que las lesiones que A.G. tuvo en la cara fueron producto de una golpiza que recibió de otras personas. “Reta la intentó auxiliar (ante ese ataque), luego tuvieron un diálogo en el que le expresó que quería finalizar la relación y ella le atribuyó a él esa agresión", concluyó Mercau.