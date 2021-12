El Centro Vita proyectó cortos de sus alumnos en el "José La Vía"

La escena es la siguiente: una camioneta blanca, que lleva en sus puertas el logo "La Manada", atraviesa en bajada calle Ituzaingó, en una tarde lluviosa. De fondo se escucha "For whom the bell tolls", de Metallica. Adentro, cuatro jóvenes se dirigen a su objetivo: asaltar una "reserva federal", robar todo el oro y la plata disponibles y huir a Canadá. Es solo el comienzo de "Asesinos casi implacables", que sin quererlo es la primera película, de la que se tenga registro reciente, en realizarse en San Luis capital y que se embebe del relato de acción y los subgéneros de las películas de ladrones y zombies, ya que los enemigos de los malvivientes son muertos vivientes en vez de la Policía.

Su guionista y director, y uno de quienes se ponen en la piel de los delincuentes, es Hugo Fuentes, de 26 años. Él asiste al Centro Educativo Terapéutico Vita, junto a otros 72 estudiantes con discapacidad que van de los 7 a 42 años. "Asesinos..." fue estrenada oficialmente para alumnos, padres y docentes en el microcine del Centro Cultural "José La Vía", en cinco funciones, del miércoles al viernes pasado.

Las nueve salas de Vita, inspiradas en la idea de Hugo, armaron sus propios cortos, algunos con duración de hasta 30 minutos, y los proyectaron en una presentación total de dos horas y diez minutos, con el nombre "HIC: Historias Innecesariamente Cortas".

Algunos parodiaron "El juego del calamar", pero en vez de dinero, el objetivo eran caramelos; mientras que otros cocinaron como en "Bake off" y, por supuesto, una sala no quiso quedarse afuera de las tendencias actuales e hizo un relato de superhéroes en un supermercado.

"Todo es autogestionado", remarcó el profesor de Actuación Axel Machado, que se encargó de filmar con una cámara Reflex de una de las profesoras y un celular, y que también fue el editor. También ayudó con la proyección.

Pedro Sposetti, uno de los directores del establecimiento, ayudó con el vestuario y las armas de juguete para el corto de los ladrones; y cada una de las salas trabajó los últimos meses en sus vestuarios y escenografías.

"Es la primera vez que hacemos algo totalmente audiovisual. Habíamos conseguido en su momento una sala en Cinemacenter para proyectarlo, pero por cuestiones técnicas no se pudo", recordó Machado.

"Expresarse es base fundamental de cualquier ser humano. Ver cómo dialogan entre sí o, si no hay diálogo, cómo se miran, es sumamente valioso. En el centro terapéutico le damos mucha importancia a la expresión y que la expresión de las personas con discapacidad sea visible. Vamos a dejar el material en el 'La Vía', por si la quieren pasar al público", aseguró el profesor.

"Entre pocas personas pudimos lograr esto, que es un montón. Yo nunca en mi vida había filmado una película, es muy satisfactorio, y estamos todos llenos de alegría", aportó Sposetti.

"Es un orgullo ver a mi hija, cómo se desenvuelven ella y los chicos. Con Vita tienen otra familia. Tendría que haber más lugares para ellos, más recursos. Tienen mucho potencial. Mientras los impulses a hacer, están dispuestos a hacer, todo el tiempo", dijo al salir de la función Daniel Espinosa, padre de Lara, una de las alumnas.

"Asesinos casi implacables" seguiría con un asalto al "La Vía" convertido en banco, y un sacrificio del héroe al final, en el Parque de las Naciones. Algunos actuaban como zombies, con sus vestimentas rasgadas, y otros usaban las armas de juguete con gran habilidad, despachando a sus enemigos sin piedad. En ese juego había algo de belleza: un grito desesperado, una mirada al cielo, música clásica. El séptimo arte los incluyó, los volvió protagonistas de sus historias. La gran pantalla los abrazó, como lo hacen todos los días sus familias y profesores.