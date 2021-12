Estrenó la muestra anual de arte del taller "Un ananá"

“En el taller siento felicidad”, Jaz, 6 años. “Es mi lugar favorito”, Eva, 6 años. “Siento la creatividad cada vez que vengo al taller”, Germán, 8 años. Las frases de los niños acompañaban al primer cuadro de la muestra del taller “Un Ananá”. En la entrada a la exposición, los dichos enmarcaban un corazón que se alimenta, como el de la docente Johe Lahiton, de las imágenes de los alumnos en pleno auge creativo dentro del aula.

El cielo tornasolado con combinaciones de naranjas, violetas y rojos, por los últimos rayos de sol apostados en la sierra de Potrero de los Funes, les daba una tonalidad cálida a los cuadros de los niños y adolescentes que expusieron en el bar al aire libre Al Lado. La muestra, que comenzó cerca de las 18 y continuó hasta las 21, estaba enmarcada por un solo concepto “corazón”.

"No habíamos hecho muestras temáticas anteriormente así que me pareció interesante la idea. A cada uno lo disparó a distintos lugares", detalló Johe. Y sobre la pieza que abría el encuentro, expresó: "Quise hacer un collage con las fotos de todos los chicos y mostrarles de alguna forma que han ganado un pedacito de mi corazón".

En los últimos dos meses del taller, los alumnos, que tienen entre 5 y 17 años, tomaron como disparador al “corazón” como inspiración y plasmaron sus interpretaciones con acrílicos en soportes de madera.

Algunos representaron el concepto literalmente, con corazones en rojo, en llamas o rotos, parchados con curitas; otros lo hicieron de manera anatómico a través del órgano que colorearon con las tonalidades del arcoíris, lo rellenaron con flores y naturaleza o lo acompañaron por el esqueleto humano. En una tercera mirada tomaron conceptos más abstractos con dibujos de sus mascotas, la imagen de Frida Kahlo o la interpretación gráfica de la famosa frase “con el corazón en la boca”.

Durante todo el encuentro, que la docente dividió en dos tandas, los familiares de los niños pudieron disfrutar de las creaciones mientras comían una pizza y tomaban un licuado o una cerveza artesanal entre los latidos de los corazones que rodeaban las mesas.

Además, Johe le entregó a cada uno de los 76 alumnos un diploma como reconocimiento por todo el año de trabajo.

El taller “Un Ananá” nació hace tres años cuando la profesora se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba era trabajar con niños en vez de con adultos. “Quería ponerle nombre de fruta y no me decidía por ninguna hasta que escuché a uno de los chicos decir ananá y me gustó cómo sonó”, explicó la docente.

Los alumnos del curso comenzaron con encuentros presenciales; luego los sorprendió la pandemia y debieron añadir a los estribos y las paletas de colores el barbijo. Se amoldaron a protocolos, debieron cancelar la muestra anual de 2020, pero este cierre de año los encontró con los corazones dispuestos y repletos de arte.